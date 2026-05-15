PÂNICO

Criança de 8 anos é atacada por onça na Chapada dos Veadeiros

Vítima foi transferida para hospital em Brasília

Maysa Polcri

Publicado em 15 de maio de 2026 às 19:35

Visitação foi suspensa após o ocorrido Crédito: fazendavoltadaserra/Divulgação

Uma criança de 8 anos foi atacada por uma onça-parda ao voltar de uma trilha de uma cachoeira no Santuário Volta da Serra, na Chapada dos Veadeiros (GO). O caso foi registrado na quinta-feira (14). A menina foi transferida para um hospital em Brasília, onde passou por cirurgia.

Segundo a direção da Fazenda Volta da Serra, os pais da criança conseguiram espantar o animal com a ajuda de um funcionário. A menina foi ferida no rosto.

"Assim que a onça saltou sobre a criança, seus pais e o funcionário da Fazenda interromperam o ataque e o animal fugiu para a mata. A vítima, ferida no rosto, recebeu pronto atendimento e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Alto Paraíso, com o apoio da equipe operacional do atrativo", informou a fazenda, em nota.

Conforme a nota, a médica responsável solicitou a transferência da paciente "para uma unidade hospitalar com suporte de maior complexidade". A visitação ao local está suspensa para investigação do ataque.