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Jovem de 20 anos passal mal e morre dentro de universidade federal

UFGD decretou luto e suspendeu todas as atividades acadêmica desta sexta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de maio de 2026 às 19:04

Felipe Gebra Pasquini, de 20 anos, era estudante de Engenharia de Energia
Felipe Gebra Pasquini, de 20 anos, era estudante de Engenharia de Energia Crédito: Reprodução

Um aluno do curso de Engenharia de Energia da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no Mato Grosso do Sul, morreu na manhã desta sexta-feira (15), após passar mal durante uma aula. A instituição afirmou que o estudante teve uma parada cardiorrespiratória no campus localizado na cidade de Dourados. 

O estudante foi identificado como Felipe Gebra Pasquini, de 20 anos, que cursava Engenharia desde 2024. A UFGD disse, em nota, que colegas de sala acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Divisão de Saúde Comunitária e Estudantil (DISCE/UFGD).

Por volta das 9 horas, um enfermeiro dirigiu-se ao local e encontrou Felipe em estado grave, apresentando cianose central (arroxeamento dos lábios) e respiração do tipo gasping, caracterizada por movimentos respiratórios irregulares. Ele recebeu os primeiros socorros e foi levado ao Hospital da Vida, mas não resistiu. 

A Universidade Federal da Grande Dourados declarou luto por três dias e informou que suspendeu todas as atividades acadêmicas desta sexta-feira (15).

"A situação causou profunda comoção na comunidade universitária. Em sinal de respeito e luto, a UFGD suspendeu as atividades acadêmicas nesta sexta-feira e decretou luto oficial de três dias. A pedido dos colegas de faculdade, a Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis está organizando uma breve cerimônia de despedida, no auditório Wilson Valentim Biasotto, a partir das 17h30. Após a cerimônia, o corpo será transladado para Araçatuba, cidade da família do acadêmico, até onde será acompanhado do pró-reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFGD", disse a universidade. 

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