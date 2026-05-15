BRASIL

Jovem de 20 anos passal mal e morre dentro de universidade federal

UFGD decretou luto e suspendeu todas as atividades acadêmica desta sexta-feira (15)

Maysa Polcri

Publicado em 15 de maio de 2026 às 19:04

Felipe Gebra Pasquini, de 20 anos, era estudante de Engenharia de Energia Crédito: Reprodução

Um aluno do curso de Engenharia de Energia da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no Mato Grosso do Sul, morreu na manhã desta sexta-feira (15), após passar mal durante uma aula. A instituição afirmou que o estudante teve uma parada cardiorrespiratória no campus localizado na cidade de Dourados.

O estudante foi identificado como Felipe Gebra Pasquini, de 20 anos, que cursava Engenharia desde 2024. A UFGD disse, em nota, que colegas de sala acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Divisão de Saúde Comunitária e Estudantil (DISCE/UFGD).

Por volta das 9 horas, um enfermeiro dirigiu-se ao local e encontrou Felipe em estado grave, apresentando cianose central (arroxeamento dos lábios) e respiração do tipo gasping, caracterizada por movimentos respiratórios irregulares. Ele recebeu os primeiros socorros e foi levado ao Hospital da Vida, mas não resistiu.

A Universidade Federal da Grande Dourados declarou luto por três dias e informou que suspendeu todas as atividades acadêmicas desta sexta-feira (15).