REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos' - a reflexão de Viktor Frankl sobre força emocional

O pensamento do psiquiatra austríaco continua atual ao falar sobre perdas, mudanças inesperadas e a capacidade humana de seguir em frente mesmo em momentos difíceis

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 06:43

Viktor Frankl Crédito: Reprodução

Existem situações que simplesmente fogem do controle. Fins de relacionamento, perdas, mudanças bruscas e momentos difíceis podem provocar a sensação de impotência diante da vida. A frase de Viktor Frankl atravessou gerações justamente por abordar aquilo que acontece depois desse choque: a necessidade de continuar mesmo quando não é possível mudar a realidade.

Sobrevivente dos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, Frankl transformou parte de suas experiências no livro Em Busca de Sentido, considerado uma das obras mais influentes da psicologia moderna. Criador da logoterapia, ele defendia que o ser humano sempre pode encontrar algum sentido para seguir, mesmo em circunstâncias extremamente dolorosas.

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A reflexão continua atual em uma época marcada por ansiedade, excesso de cobrança e dificuldade de lidar com frustrações. Em muitos casos, existe sofrimento não apenas pela situação em si, mas pela tentativa constante de lutar contra algo que já aconteceu e não pode ser alterado.

Na prática, isso aparece em momentos comuns da vida. Pessoas que enfrentam demissões, mudanças de rotina, afastamentos ou perdas emocionais frequentemente passam por um processo difícil até compreender que nem sempre será possível controlar tudo ao redor.

O pensamento de Frankl propõe justamente um deslocamento de foco: quando a realidade não pode ser transformada imediatamente, ainda existe a possibilidade de mudar a forma de enfrentar aquela experiência.

Isso não significa ignorar a dor ou romantizar sofrimento. A ideia central da reflexão está mais ligada à adaptação emocional e à capacidade humana de reconstrução diante das dificuldades.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam os pensamentos de Frankl à resiliência emocional e à busca de propósito mesmo em períodos de crise.