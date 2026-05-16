NOVELA DAS 7

Zilá quer proibir Agrado de ir em festival, mas não consegue; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (16 de maio)

Vilã continua com implicâncias com Agrado e despeito de seu sucesso

Felipe Sena

Publicado em 16 de maio de 2026 às 06:30

Zilá não consegue impedir sucesso de dupla em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado as implicâncias de Zilá (Leandra Leal) continuam e a vilã junto com Naiane (Isabelle Drummond) repreendem Alaorzinho (Daniel de Oliveira) por aceitar Agrado (Isadora Cruz) em seu festival.

Alana (Cleo Pires) e Blake (Spencer Callahan) pressionam Alaorzinho e aceitar a presença de Agrado e Eduarda (Gabz) em seu festival. Eduarda desabafa com Zuzu.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Janete se preocupa com o fato de Agrado abrir mão de parte de sua história a fim de esquecer João Raul. Naiane ameaça Cinara (Ramille).

Eduarda admira Leandro (David Junior) interagindo com Sol (Alice Leão). Walmir (Antonio Calloni) conversa com João Raul sobre Naiane. Gael (Luiz André Frambach) elogia Naiane. Janete vê Alana com Alaorzinho.