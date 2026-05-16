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Zilá quer proibir Agrado de ir em festival, mas não consegue; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (16 de maio)

Vilã continua com implicâncias com Agrado e despeito de seu sucesso

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de maio de 2026 às 06:30

Zilá não consegue impedir sucesso de dupla em 'Coração Acelerado'
Zilá não consegue impedir sucesso de dupla em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado as implicâncias de Zilá (Leandra Leal) continuam e a vilã junto com Naiane (Isabelle Drummond) repreendem Alaorzinho (Daniel de Oliveira) por aceitar Agrado (Isadora Cruz) em seu festival.

Alana (Cleo Pires) e Blake (Spencer Callahan) pressionam Alaorzinho e aceitar a presença de Agrado e Eduarda (Gabz) em seu festival. Eduarda desabafa com Zuzu.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Janete se preocupa com o fato de Agrado abrir mão de parte de sua história a fim de esquecer João Raul. Naiane ameaça Cinara (Ramille).

Eduarda admira Leandro (David Junior) interagindo com Sol (Alice Leão). Walmir (Antonio Calloni) conversa com João Raul sobre Naiane. Gael (Luiz André Frambach) elogia Naiane. Janete vê Alana com Alaorzinho.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30 após o BATV.

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Coração Acelerado

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