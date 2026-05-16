ASTROLOGIA

Lua Nova deste sábado (16) abre um portal de riqueza para destravar sua vida financeira em maio

O portal que se abre hoje é o convite oficial do Universo para você construir a vida que sempre sonhou

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de maio de 2026 às 06:06

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado chega com o evento mais importante da semana: a Lua Nova em Touro. Esqueça tudo o que deu errado até aqui; hoje o céu entrega para você uma página em branco e uma caneta de ouro. Este é o momento exato para plantar sementes de prosperidade que vão crescer de forma consistente pelos próximos meses. Se você queria um sinal para começar algo novo, ele acabou de chegar.



O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Diferente de outras luas novas que trazem ansiedade, esta em Touro pede calma. A mudança de vida que começa hoje não é um salto no escuro, mas uma construção pedra por pedra. O foco deve estar em tudo o que traz segurança: dinheiro, casa, autoestima e bem-estar físico. É a hora de decidir, de uma vez por todas, o que você quer ver florescer na sua realidade.

No Brasil, esta lunação ativa áreas de parcerias e acordos sólidos. Na sua vida pessoal, isso se traduz em fechar ciclos que não te agregam mais e investir apenas no que é sustentável. Aproveite o sábado para fazer uma lista de intenções. Não peça coisas passageiras; peça por aquilo que tem potencial para virar um legado. O Universo está ouvindo e a terra está fértil.