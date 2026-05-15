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Sophie Charlotte revela qual objeto de Gerluce quer levar após fim de 'Três Graças'

Protagonista se despede da trama nesta sexta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2026 às 10:42

Joélly está grávida e Gerluce entra em pânico ao ser flagrada
Gerluce (Sophie Charlotte) Crédito: Divulgação

Se você já se atrasou para o trabalho, perdeu o ônibus por um segundo ou chorou escondida no terminal, você provavelmente "gerluçou" nos últimos meses. Prestes a dar adeus à sua primeira protagonista no horário nobre, Sophie Charlotte não esconde a emoção ao ver que sua Gerluce, de Três Graças, deixou de ser apenas um papel para virar parte do vocabulário do brasileiro.

Em entrevista exclusiva à coluna Telinha, do jornal EXTRA, a atriz refletiu sobre a jornada que se encerra nesta sexta-feira (15). Para Sophie, o maior presente não foi apenas o destaque na tela, mas a conexão com quem assiste. "Vivi a alegria de sentir a personagem ser abraçada pelo público de um jeito tão bonito", celebra a artista, que completa duas décadas de carreira.

Protagonistas de Três Graças

Protagonistas de Três Graças por Reprodução
Protagonistas de Três Graças por Reprodução
Protagonistas de Três Graças por Reprodução
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Protagonistas de Três Graças por Reprodução

Para quem se acostumou a ver a correria desenfreada de Gerluce na ficção, Sophie revela que o maior aprendizado foi justamente abraçar o imperfeito. Segundo ela, a personagem a ensinou que as falhas e as dificuldades do cotidiano têm um charme próprio, contanto que não falte humor para encarar os boletos e o relógio.

Quando questionada sobre o que levaria do figurino para casa, a resposta foi surpreendente: a bolsa detonada. "Era a bolsa perfeita. Sou muito grata à equipe que construiu cada detalhe que fazia ela ser única", explica.

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O fenômeno das redes sociais não passou despercebido pela atriz. O "atraso crônico" da personagem gerou identificação imediata, criando o meme favorito de Sophie: o verbo "gerluçar".

Para ela, ver seu nome associado a situações tão comuns, como o perrengue no transporte público, foi algo inédito em sua trajetória. "São cenas que acontecem com tanta gente... manter a chama da alegria viva mesmo na correria é o que fica", resume. 

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Tags:

Novela Sophie Charlotte Novelas da Rede Globo Três Graças Gerluce

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