POLÊMICA

Fábio Porchat ironiza projeto que tenta torná-lo 'persona non grata': 'Me enche de orgulho'

Humorista rebateu decisão da comissão e questiona o tempo gasto pelos parlamentares com vídeos de comédia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2026 às 06:55

Fábio Porchat Crédito: Reprodução/Record

Nesta quinta-feira (14), o humorista e apresentador Fábio Porchat usou suas redes sociais para reagir à notícia de que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deu sinal verde na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para o projeto que quer declará-lo "persona non grata" no estado.

Antes da publicação do vídeo que viralizou, o Jornal Correio tentou contato com a assessoria de imprensa do artista para obter um posicionamento oficial, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. O silêncio, no entanto, foi rompido pelo próprio Porchat, que não poupou crítica sobre a situação.

Fábio Porchat 1 de 7

No vídeo, Porchat apareceu fingindo estar emocionado com o "título". "Eu já ganhei prêmio, mas nunca imaginei chegar nesse lugar: deputado chateado comigo. É um negócio que enche o meu peito de orgulho", disparou o comediante de 42 anos.



Ele aproveitou para citar nominalmente a deputada Sarah Poncio (Solidariedade), uma das que votaram a favor da medida. "Eu recebi voto de gente da família Poncio, uma família que tem uma trajetória linda no Rio de Janeiro. Eu falo isso e me dá um arrepio", ironizou, fazendo referência às constantes polêmicas que envolvem os parlamentares.

Porchat não perdeu a chance de questionar a pauta escolhida pelos parlamentares fluminenses. Para o ator, enquanto o Rio enfrenta problemas graves de segurança e infraestrutura, a Assembleia gasta tempo debatendo vídeos de comédia.

"Quero agradecer a todos os deputados que podiam estar debatendo segurança pública, quem vai ser governador, podiam estar atrás de milícia, tentando levar saneamento básico para as comunidades. Mas não, eles estão pensando em mim."

Entenda a confusão

A proposta foi apresentada pelo deputado Rodrigo Amorim (PL), que acusa Porchat de desrespeitar religiões em suas esquetes do Porta dos Fundos e de ofender a equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro em vídeos de humor. O placar na CCJ foi de 4 a 2 a favor da medida.

Do outro lado, nomes como Carlos Minc (PSB) criticam a legalidade do projeto, chamando-o de "encenação", já que a figura jurídica de persona non grata é usada na diplomacia entre países e não contra brasileiros em seus próprios estados. Se aprovado em plenário, o título terá apenas valor simbólico, sem impedir Porchat de circular ou trabalhar no Rio.