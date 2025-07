TELEVISÃO

Fábio Porchat retorna à Record, vence prova e fatura R$ 83 mil em menos de 2 minutos

Apresentador do GNT quase levou o prêmio máximo do programa da Record

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de julho de 2025 às 23:30

Fábio Porchat vence prova e fatura R$ 83 mil em menos de 2 minutos Crédito: Reprodução/Record

Um dos rostos mais conhecidos do GNT, Fábio Porchat surpreendeu ao aparecer na Record neste domingo (06), onde participou do quadro Acerte ou Caia, programa de perguntas e respostas com eliminatórias ao vivo. A volta à antiga casa rendeu frutos: o humorista chegou à fase final da disputa e faturou R$ 83 mil em menos de dois minutos de prova. >

“Que loucura, que aflição, minha gente. Minha cabeça tá explodindo”, disse Porchat, ainda impactado pela adrenalina do desafio relâmpago.>

Atualmente comandando um dos programas de maior audiência do canal pago da Globo, o apresentador fez história na Record entre 2016 e 2018 com o Programa do Porchat, que ajudou a impulsionar sua carreira como entrevistador e abriu espaço para nomes como Paulo Vieira, hoje estrela da Globo.>

No retorno à emissora, Porchat mostrou que segue afiado. Ele foi o primeiro selecionado para jogar e não apenas sobreviveu às etapas como também eliminou todos os outros participantes. Entre os oponentes estavam os humoristas Renato Albani e Florentina, as influenciadoras Maria Venture, Mari Menezes e Jéssica Cardoso, o ator Cirillo Luna, o apresentador Marcello Camargo, a atriz Bela Fernandes e a youtuber Bibi Tatto.>

O valor máximo do prêmio era de R$ 300 mil, mas o comediante levou uma bolada de R$ 83 mil para casa. "Podia ter ganhado um pouquinho mais, né? Mas não vamos reclamar de dinheiro que a gente nem contava", brincou em entrevista ao portal R7. “Vou investir esse dinheiro, é o mais sensato hoje em dia”, completou.>