Luciano Huck chora com pedido de casamento gay ao vivo e presenteia casal no Domingão

Momento foi exibido no último domingo (06) com direito a lágrimas, promessa de Huck e aplausos da plateia

Tudo começou com uma carta enviada por Alexandre, professor e estudante de História, que queria realizar o sonho de pedir o namorado, Lucas (publicitário e pessoa com deficiência) em casamento, diante de milhões de telespectadores. Após a exibição do quadro “Quem Quer Ser Um Milionário?”, Luciano Huck leu a carta comovente no palco, destacando a trajetória de amor, superação e coragem do casal.>