Ana Maria Braga comete gafe e revela campeão do 'Chef de Alto Nível' antes da hora

Apresentadora mostra o nome de camp ao abrir a caixa com os finalistas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  Heider Sacramento

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 09:51

Apresentadora mostra o nome de Luiz Lira ao abrir a caixa
Apresentadora mostra o nome de Luiz Lira ao abrir a caixa Crédito: Reprodução/TV Globo

A final do Chef de Alto Nível, exibida na noite de quinta-feira (21), teve um momento inesperado: Ana Maria Braga revelou, antes do anúncio oficial, quem seria o campeão do reality culinário da Globo.

Ao abrir a caixa com o cartão contendo a foto dos três finalistas, a apresentadora mostrou que o nome de Lira estava marcado. Ao fundo, é possível ouvir alguém dizer “quase”, mas o campeão acabou sendo exibido antes do tempo. Surpresa com a gafe, Ana Maria Braga ficou boquiaberta, mas seguiu com a cerimônia. “Por decisão dos chefs mentores, quem vence a temporada e ganha o título de Chef de Alto Nível é Lira”, anunciou.

O paulista Luiz Lira disputou a final contra Arika Messa e Allan Mamede. No programa, o trio passou pelas três cozinhas do reality, proporcionando uma competição marcada por tensão e emoção. “É uma mistura intensa de emoções. Primeiro vem a gratidão por todo o caminho percorrido até aqui, cada sacrifício, cada hora de treino, cada erro transformado em aprendizado. Depois, a sensação de dever cumprido, de que todo o esforço valeu a pena”, disse o vencedor.

Quem é Luiz Lira?

Consultor técnico de gastronomia, Luiz Lira, 35 anos, nasceu em São Paulo e mora em Brasília. Ele trabalhou em cozinhas renomadas no Brasil, França e Espanha, e em restaurantes estrelados, ao lado de chefs consagrados. A paixão pela gastronomia vem da família: sua avó, Quitéria, trabalhou por muitos anos com Ana Maria Braga, e Lira chegou a acompanhá-la em algumas gravações.

Antes de participar do Chef de Alto Nível, Lira esteve em um reality na Argentina e entrou na competição com o objetivo de valorizar a culinária brasileira, explorando ingredientes pouco conhecidos do público.

Ao final do programa, Ana Maria Braga anunciou que o Chef de Alto Nível terá segunda temporada em 2026. As inscrições já estão abertas no site, e cozinheiros amadores, profissionais e chefs digitais poderão concorrer às vagas do reality show culinário.

