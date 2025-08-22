Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem venceu o ‘Chef de Alto Nível’? Cozinheiro conquista título inédito com cardápio sofisticado

Cozinheiro profissional brilhou na final com menu elogiado e leva prêmio de R$ 500 mil

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07:01

Chef de Alto Níve
Final do "Chef de Alto Nível" Crédito: Reprodução/TV Globo

Luiz Lira escreveu seu nome na história do "Chef de Alto Nível" ao se tornar o primeiro campeão do reality gastronômico. Integrante do Time Atala, o cozinheiro conquistou o título ao apresentar um cardápio que surpreendeu os jurados e superou os rivais Arika Messa e Allan Mamede. O prêmio inclui R$ 500 mil, uma mentoria exclusiva com Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, além de uma imersão no Outback.

Na grande final, Lira exibiu versatilidade e técnica em três provas decisivas. Como entrada, apresentou ostras com redução de balsâmico e creme de couve-flor; na etapa de peixes, preparou robalo grelhado com tucupi, alcachofras e manteiga glaceada; e encerrou com um sofisticado carré de cordeiro com molho de vinho tinto, pimentão amarelo, couve salteada e laranja tostada. O desempenho arrancou elogios dos mentores, que o consagraram campeão.

Chef de Alto Nível

Final do "Chef de Alto Nível" por Reprodução/TV Globo
Final do "Chef de Alto Nível" por Reprodução/TV Globo
Final do "Chef de Alto Nível" por Reprodução/TV Globo
Final do "Chef de Alto Nível" por Reprodução/TV Globo
Final do "Chef de Alto Nível" por Reprodução/TV Globo
Chef de Alto Nível por Reprodução/TV Globo
Fucano recebe apoio de Ana Maria Braga após eliminação do Chef de Alto Nível por Globo
Chef de Alto Nível por Reprodução/TV Globo
Chef de Alto Nível por Reprodução/TV Globo
Chef de Alto Nível por Reprodução/TV Globo
Chef de Alto Nível por Reprodução/TV Globo
Marina Fucano por Beto Roma/Globo
Fucano e Luiza disputam creme de leite no Chef de Alto Nível por Globo
Luiza e Flan deixam o Chef de Alto Nível após prova com café e leite por Reprodução/TV Globo
Chef de Alto Nível por Reprodução/TV Globo
Chef de Alto Nível por Reprodução/TV Globo
Chef de Alto Nível por Reprodução/TV Globo
Chef de Alto Nível por Reprodução/TV Globo
1 de 18
Final do "Chef de Alto Nível" por Reprodução/TV Globo

“Ele demonstrou consistência em todas as fases e sempre manteve um padrão alto de entrega”, destacou Alex Atala, ao justificar sua escolha pelo pupilo durante a competição.

Trajetória marcante no reality

Natural de São Paulo e atualmente residente em Brasília, Lira é consultor técnico de gastronomia do Senac, já passou por restaurantes estrelados e traz no currículo o título de cozinheiro profissional francês, com passagens pela Espanha e França.

Finalistas do Chef de Alto Nível

Allan Mamede por Reprodução/TV Globo
Arika Messa, por Reprodução/TV Globo
Luiz Lira por Reprodução/TV Globo
Os três finalistas são Arika Messa, Luiz Lira e Allan Mamede por Reprodução/TV Globo
1 de 4
Allan Mamede por Reprodução/TV Globo

Durante as seletivas, um momento emocionante marcou sua trajetória: Ana Maria Braga se comoveu ao conhecer o participante, relembrando que a avó de Lira, Quitéria, foi sua fiel assistente no início da carreira da apresentadora. “Ela foi muito importante na minha vida”, disse Ana, às lágrimas.

Escolhido como a primeira aposta de Atala para o time, o chef brilhou em provas decisivas, como ao apresentar um robalo grelhado com molho cítrico de agrião, que lhe rendeu o primeiro Broche de Imunidade da temporada. Em outro desafio, ousou ao monopolizar os ingredientes principais e apresentou um lagarto recheado com palmito e legumes, conquistando também o Broche do Tempo.

Na fase individual, manteve regularidade e garantiu vaga na semifinal, onde brilhou ao preparar uma mousseline de batata-baroa com pequi, prato que o levou direto para a grande decisão.

Mais recentes

Imagem - Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa; veja vídeo

Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa; veja vídeo
Imagem - Passar mais de 10 minutos sentado no vaso sanitário pode matar, afirmam médicos

Passar mais de 10 minutos sentado no vaso sanitário pode matar, afirmam médicos
Imagem - Paola Carosella e Blogueirinha apagam vídeos após polêmica sobre romance com Fogaça

Paola Carosella e Blogueirinha apagam vídeos após polêmica sobre romance com Fogaça

MAIS LIDAS

Imagem - PM é investigado após vídeo de sexo em viatura circular em site de conteúdo adulto
01

PM é investigado após vídeo de sexo em viatura circular em site de conteúdo adulto

Imagem - Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele
02

Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele

Imagem - Neoenergia Coelba abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia
03

Neoenergia Coelba abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia

Imagem - Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)
04

Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)