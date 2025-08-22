GASTRONOMIA

Quem venceu o ‘Chef de Alto Nível’? Cozinheiro conquista título inédito com cardápio sofisticado

Cozinheiro profissional brilhou na final com menu elogiado e leva prêmio de R$ 500 mil

Heider Sacramento

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07:01

Final do "Chef de Alto Nível" Crédito: Reprodução/TV Globo

Luiz Lira escreveu seu nome na história do "Chef de Alto Nível" ao se tornar o primeiro campeão do reality gastronômico. Integrante do Time Atala, o cozinheiro conquistou o título ao apresentar um cardápio que surpreendeu os jurados e superou os rivais Arika Messa e Allan Mamede. O prêmio inclui R$ 500 mil, uma mentoria exclusiva com Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, além de uma imersão no Outback.

Na grande final, Lira exibiu versatilidade e técnica em três provas decisivas. Como entrada, apresentou ostras com redução de balsâmico e creme de couve-flor; na etapa de peixes, preparou robalo grelhado com tucupi, alcachofras e manteiga glaceada; e encerrou com um sofisticado carré de cordeiro com molho de vinho tinto, pimentão amarelo, couve salteada e laranja tostada. O desempenho arrancou elogios dos mentores, que o consagraram campeão.

“Ele demonstrou consistência em todas as fases e sempre manteve um padrão alto de entrega”, destacou Alex Atala, ao justificar sua escolha pelo pupilo durante a competição.

Trajetória marcante no reality

Natural de São Paulo e atualmente residente em Brasília, Lira é consultor técnico de gastronomia do Senac, já passou por restaurantes estrelados e traz no currículo o título de cozinheiro profissional francês, com passagens pela Espanha e França.

Durante as seletivas, um momento emocionante marcou sua trajetória: Ana Maria Braga se comoveu ao conhecer o participante, relembrando que a avó de Lira, Quitéria, foi sua fiel assistente no início da carreira da apresentadora. “Ela foi muito importante na minha vida”, disse Ana, às lágrimas.

Escolhido como a primeira aposta de Atala para o time, o chef brilhou em provas decisivas, como ao apresentar um robalo grelhado com molho cítrico de agrião, que lhe rendeu o primeiro Broche de Imunidade da temporada. Em outro desafio, ousou ao monopolizar os ingredientes principais e apresentou um lagarto recheado com palmito e legumes, conquistando também o Broche do Tempo.