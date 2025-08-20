GASTRONOMIA

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'

Final do programa acontece nesta quinta-feira (21)

Heider Sacramento

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10:51

Chefs mentores de ‘Chef de Alto Nível’ Crédito: Reprodução/TV Globo

Os participantes do reality gastronômico “Chef de Alto Nível", da TV Globo, recebem mentoria de três chefs renomados: Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda, todos à frente de restaurantes premiados em São Paulo. A final do programa está marcada para quinta-feira (21).

O paulista Alex Atala, 57, comanda o D.O.M. desde 1999, trazendo uma culinária autoral e brasileira com ingredientes pouco comuns fora de suas regiões de origem, como tucupi, jambu e priprioca. Sobre os valores, o restaurante oferece menu executivo de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h, por R$ 195 por pessoa, incluindo salada, beiju, arroz, dois tipos de feijão, batata sauté, couve refogada com bacon, banana à milanesa, farofa, proteína à escolha, café e sobremesa.

O menu degustação de 12 etapas, disponível no almoço e jantar, custa R$ 850 na versão tradicional. Para quem deseja experiência completa, com harmonização de vinhos e caviar, o preço sobe para R$ 1.660 por pessoa.

Já a chef Renata Vanzetto, responsável pelo Grupo Eme, comanda 11 empreendimentos, incluindo Muquifo, Mamma Vanzetto, Mi.ado, Matilda Lanches e o recente Motel. No Mamma Vanzetto, especializado em cozinha italiana, o menu executivo custa R$ 88 por pessoa durante o almoço às segundas, quintas e sextas, com sobremesa cobrada à parte. No Mi.ado, dedicado à gastronomia asiática, há cardápio à la carte, com destaque para o Pad Thai de camarão e frango, vendido por R$ 163.

