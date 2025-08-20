Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'

Final do programa acontece nesta quinta-feira (21)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10:51

Chefs mentores de ‘Chef de Alto Nível’ Crédito: Reprodução/TV Globo

Os participantes do reality gastronômico “Chef de Alto Nível", da TV Globo, recebem mentoria de três chefs renomados: Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda, todos à frente de restaurantes premiados em São Paulo. A final do programa está marcada para quinta-feira (21).

O paulista Alex Atala, 57, comanda o D.O.M. desde 1999, trazendo uma culinária autoral e brasileira com ingredientes pouco comuns fora de suas regiões de origem, como tucupi, jambu e priprioca. Sobre os valores, o restaurante oferece menu executivo de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h, por R$ 195 por pessoa, incluindo salada, beiju, arroz, dois tipos de feijão, batata sauté, couve refogada com bacon, banana à milanesa, farofa, proteína à escolha, café e sobremesa.

Pratos do restaurante D.O.M de Alex Atala

Pratos do restaurante D.O.M de Alex Atala por Reprodução/Instagram
Pratos do restaurante D.O.M de Alex Atala por Reprodução/Instagram
Pratos do restaurante D.O.M de Alex Atala por Reprodução/Instagram
Pratos do restaurante D.O.M de Alex Atala por Reprodução/Instagram
Pratos do restaurante D.O.M de Alex Atala por Reprodução/Instagram
Pratos do restaurante D.O.M de Alex Atala por Reprodução/Instagram
Pratos do restaurante D.O.M de Alex Atala por Reprodução/Instagram
Pratos do restaurante D.O.M de Alex Atala por Reprodução/Instagram
Pratos do restaurante D.O.M de Alex Atala por Reprodução/Instagram
1 de 9
Pratos do restaurante D.O.M de Alex Atala por Reprodução/Instagram

O menu degustação de 12 etapas, disponível no almoço e jantar, custa R$ 850 na versão tradicional. Para quem deseja experiência completa, com harmonização de vinhos e caviar, o preço sobe para R$ 1.660 por pessoa.

Pratos do Mamma Vanzetto de Renata Vanzetto

Pratos do Mamma Vanzetto de Renata Vanzetto por Reprodução/Instagram
Pratos do Mamma Vanzetto de Renata Vanzetto por Reprodução/Instagram
Pratos do Mamma Vanzetto de Renata Vanzetto por Reprodução/Instagram
Pratos do Mamma Vanzetto de Renata Vanzetto por Reprodução/Instagram
1 de 4
Pratos do Mamma Vanzetto de Renata Vanzetto por Reprodução/Instagram

Já a chef Renata Vanzetto, responsável pelo Grupo Eme, comanda 11 empreendimentos, incluindo Muquifo, Mamma Vanzetto, Mi.ado, Matilda Lanches e o recente Motel. No Mamma Vanzetto, especializado em cozinha italiana, o menu executivo custa R$ 88 por pessoa durante o almoço às segundas, quintas e sextas, com sobremesa cobrada à parte. No Mi.ado, dedicado à gastronomia asiática, há cardápio à la carte, com destaque para o Pad Thai de camarão e frango, vendido por R$ 163.

Pratos do A Casa do Porco de Jefferson Rueda

Pratos do A Casa do Porco de Jefferson Rueda por Reprodução/Instagram
Pratos do A Casa do Porco de Jefferson Rueda por Reprodução/Instagram
Pratos do A Casa do Porco de Jefferson Rueda por Reprodução/Instagram
Pratos do A Casa do Porco de Jefferson Rueda por Reprodução/Instagram
Pratos do A Casa do Porco de Jefferson Rueda por Reprodução/Instagram
1 de 5
Pratos do A Casa do Porco de Jefferson Rueda por Reprodução/Instagram

O paulista Jefferson Rueda, 48, chef do A Casa do Porco, eleito o 83º melhor restaurante do mundo em 2025 pelo ranking 50 Best, oferece menu degustação de oito etapas por R$ 320. A harmonização de vinhos acrescenta R$ 295 ao valor do menu.

Leia mais

Imagem - Fátima descobre quem é o pai do seu filho em ‘Vale Tudo’ desta quarta (20)

Fátima descobre quem é o pai do seu filho em ‘Vale Tudo’ desta quarta (20)

Imagem - Globo vai levar participantes da ‘Dança dos Famosos’ para o BBB; saiba detalhes

Globo vai levar participantes da ‘Dança dos Famosos’ para o BBB; saiba detalhes

Imagem - Pen drive com músicas inéditas de Marília Mendonça gera disputa judicial entre família, empresário e gravadora

Pen drive com músicas inéditas de Marília Mendonça gera disputa judicial entre família, empresário e gravadora

Mais recentes

Imagem - Elba Ramalho queria ter tirado Amy Winehouse das drogas: 'Viva melhor'

Elba Ramalho queria ter tirado Amy Winehouse das drogas: 'Viva melhor'
Imagem - Saiba por que é obrigatório abrir as persianas do avião em pousos e decolagens

Saiba por que é obrigatório abrir as persianas do avião em pousos e decolagens
Imagem - Bia Miranda e Gato Preto se envolvem em grave acidente e carro de R$ 1,5 milhão fica destruído

Bia Miranda e Gato Preto se envolvem em grave acidente e carro de R$ 1,5 milhão fica destruído

MAIS LIDAS

Imagem - Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil
01

Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador
03

Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador

Imagem - Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo
04

Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo