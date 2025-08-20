BBB 2026

Globo vai levar participantes da ‘Dança dos Famosos’ para o BBB; saiba detalhes

Emissora avalia manter o formato “Camarote” e integrar nomes já conhecidos do público ao reality

Heider Sacramento

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:26

Globo avalia levar participantes da ‘Dança dos Famosos’ para o BBB Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo estuda uma estratégia ousada para o “Big Brother Brasil 2026” e planeja incluir participantes da “Dança dos Famosos” no elenco do reality. A possibilidade foi discutida em uma reunião interna nesta semana e deve ser adotada caso o formato “Camarote”, que reúne celebridades, seja mantido na próxima edição.

Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG, executivos da emissora acreditam que o quadro exibido no programa de Luciano Huck funciona como uma espécie de vitrine, já que os artistas testam seu carisma e popularidade diante de uma audiência nacional. A ideia seria levar dois desses nomes para o confinamento, garantindo rostos familiares ao público e potencializando o engajamento.

Elenco da "Dança dos Famosos 2025" 1 de 16

Fontes ligadas à Globo revelaram que a proposta chegou a ser comparada nos bastidores a uma “casa de vidro interna”, já que o público teria a chance de conhecer os participantes previamente.