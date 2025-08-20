Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Globo vai levar participantes da ‘Dança dos Famosos’ para o BBB; saiba detalhes

Emissora avalia manter o formato “Camarote” e integrar nomes já conhecidos do público ao reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:26

Globo avalia levar participantes da ‘Dança dos Famosos’ para o BBB
Globo avalia levar participantes da ‘Dança dos Famosos’ para o BBB Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo estuda uma estratégia ousada para o “Big Brother Brasil 2026” e planeja incluir participantes da “Dança dos Famosos” no elenco do reality. A possibilidade foi discutida em uma reunião interna nesta semana e deve ser adotada caso o formato “Camarote”, que reúne celebridades, seja mantido na próxima edição.

Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG, executivos da emissora acreditam que o quadro exibido no programa de Luciano Huck funciona como uma espécie de vitrine, já que os artistas testam seu carisma e popularidade diante de uma audiência nacional. A ideia seria levar dois desses nomes para o confinamento, garantindo rostos familiares ao público e potencializando o engajamento.

Elenco da "Dança dos Famosos 2025"

Cátia Fonseca por Globo/Léo Rosario
Rodrigo Faro por Globo/Léo Rosario
Álvaro por Globo/Léo Rosario
Gracyanne Barbosa por Globo/Léo Rosario
Nicole Bahls por Globo/Léo Rosario
Fernanda Paes Leme por Globo/Léo Rosario
Wanessa Camargo por Globo/Léo Rosario
David Junior por Globo/Léo Rosario
Duda Santos por Globo/Léo Rosario
Richarlyson por Globo/Léo Rosario
Manu Bahtidão por Globo/Léo Rosario
Allan Souza Lima por Globo/Léo Rosario
Silvero Pereira por Globo/Léo Rosario
Tereza Seiblitz por Globo/Léo Rosario
Luan Pereira por Globo/Léo Rosario
Lucas Leto por Divulgação
1 de 16
Cátia Fonseca por Globo/Léo Rosario

Fontes ligadas à Globo revelaram que a proposta chegou a ser comparada nos bastidores a uma “casa de vidro interna”, já que o público teria a chance de conhecer os participantes previamente.

Por enquanto, os nomes cogitados para o BBB 2026 não foram revelados. A emissora mantém cautela, mas a reunião deixou claro que a intenção é manter o reality relevante e surpreendente, reforçando sua posição como um dos maiores sucessos da televisão brasileira.

Leia mais

Imagem - Felca revela que bullying e agressões na escola geraram fobia social: ‘Aprendi que as pessoas são cruéis’

Felca revela que bullying e agressões na escola geraram fobia social: ‘Aprendi que as pessoas são cruéis’

Imagem - Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de volta do câncer e desabafa sobre fé: ‘Momentos desafiadores’

Vera Viel faz nova biópsia após suspeita de volta do câncer e desabafa sobre fé: ‘Momentos desafiadores’

Imagem - Quem saiu do MasterChef? Dois participantes deixam a competição após prova de confeitaria; veja o Top 4

Quem saiu do MasterChef? Dois participantes deixam a competição após prova de confeitaria; veja o Top 4

Mais recentes

Imagem - Após 'sumiço' das redes sociais, ex-BBB aparece irreconhecível: 'Inovei'

Após 'sumiço' das redes sociais, ex-BBB aparece irreconhecível: 'Inovei'
Imagem - Felca revela que bullying e agressões na escola geraram fobia social: ‘Aprendi que as pessoas são cruéis’

Felca revela que bullying e agressões na escola geraram fobia social: ‘Aprendi que as pessoas são cruéis’
Imagem - Truque secreto mostra quantas pessoas bloquearam você no WhatsApp; descubra

Truque secreto mostra quantas pessoas bloquearam você no WhatsApp; descubra

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 35 vagas e salários de até R$ 9,2 mil
01

Prefeitura abre inscrições para concurso com 35 vagas e salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila
02

Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila

Imagem - Metrô de Salvador fecha duas estações após falha; não há previsão de reabertura
03

Metrô de Salvador fecha duas estações após falha; não há previsão de reabertura

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
04

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil