Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda deste domingo (11 de janeiro) traz recado para 4 signos: acalme o coração, o que você pediu em oração vai acontecer

Domingo traz sinais claros de resposta espiritual, alívio emocional e mudanças que destravam caminhos para 4 signos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 00:30

Anjo e signos
Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia 11 de janeiro carrega uma energia espiritual de resposta. Não é um dia de promessas vazias nem de expectativas exageradas, mas de confirmação silenciosa. Aquilo que foi pedido em oração, em pensamento ou até em momentos de cansaço e desabafo começa a se movimentar. O Anjo da Guarda atua hoje de forma discreta, organizando situações, afastando bloqueios e preparando encontros, decisões e acontecimentos que não dependem mais apenas da sua força.

Este domingo pede atenção aos sinais sutis. A resposta pode vir em forma de conversa, notícia, mudança de comportamento de alguém, sensação de alívio ou até uma clareza interna que não existia antes. Para quatro signos, a energia é de virada emocional e espiritual, com sensação de que a espera começa a fazer sentido.

Leia mais

Imagem - Paixão avassaladora toma conta de 3 signos e promete mexer com emoções até o fim de janeiro

Paixão avassaladora toma conta de 3 signos e promete mexer com emoções até o fim de janeiro

Imagem - Vá sem medo: 3 signos terão grande virada na carreira e finalmente vão decolar

Vá sem medo: 3 signos terão grande virada na carreira e finalmente vão decolar

Imagem - Carta O Coração domina o Baralho Cigano deste domingo (11 de janeiro): amor em destaque e emoções verdadeiras

Carta O Coração domina o Baralho Cigano deste domingo (11 de janeiro): amor em destaque e emoções verdadeiras

Áries

Para Áries, o recado espiritual fala sobre avanço depois de um período de tensão. O que você pediu em oração estava ligado à coragem para agir, à libertação de um medo ou à solução de algo que parecia travado. Neste domingo, algo começa a se movimentar. Pode não ser o resultado final, mas é o sinal claro de que o caminho foi aberto. O Anjo da Guarda pede que você não volte atrás por insegurança. Confie no primeiro passo que surgir.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Virgem

Virgem recebe uma resposta ligada à estabilidade emocional e material. Um pedido feito com o coração cansado, pedindo segurança, proteção ou equilíbrio, começa a se manifestar. O domingo favorece reconciliações internas, alívio de preocupações financeiras e sensação de chão firme novamente. Não ignore pequenas melhoras. Elas são a prova de que a resposta já está em andamento.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Libra

Para Libra, o que foi pedido em oração se conecta à clareza mental e à verdade. Algo que estava confuso começa a se organizar. Conversas importantes podem acontecer ou você simplesmente passa a enxergar uma situação com mais lucidez. O Anjo da Guarda ajuda a cortar ilusões e ruídos externos. A resposta vem quando você para de tentar controlar tudo e aceita o que está se mostrando.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Aquário

Câncer recebe uma das energias mais sensíveis do dia. Um pedido feito sobre família, amor, proteção ou cura emocional começa a ser atendido. O domingo pode trazer acolhimento, uma mudança de atitude de alguém próximo ou uma paz interna que não vinha há tempos. O Anjo da Guarda reforça que você foi ouvido. Agora é hora de confiar e parar de carregar culpas que não são suas.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Mensagem do dia

Quando a resposta chega, ela nem sempre faz barulho. Às vezes vem como calma, outras como direção. Confie, o que você tanto pediu em oração já começou a se cumprir, mesmo que ainda não esteja completo.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Carta O Coração domina o Baralho Cigano deste domingo (11 de janeiro): amor em destaque e emoções verdadeiras

Carta O Coração domina o Baralho Cigano deste domingo (11 de janeiro): amor em destaque e emoções verdadeiras
Imagem - Saiba como o céu hoje (10 de janeiro) pode destravar os planos do seu signo para 2026

Saiba como o céu hoje (10 de janeiro) pode destravar os planos do seu signo para 2026
Imagem - Briga familiar, remorso e revolta: família de Isabel Veloso troca farpas após morte e marido pede respeito

Briga familiar, remorso e revolta: família de Isabel Veloso troca farpas após morte e marido pede respeito

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa