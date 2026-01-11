ASTROLOGIA

Anjo da Guarda deste domingo (11 de janeiro) traz recado para 4 signos: acalme o coração, o que você pediu em oração vai acontecer

Domingo traz sinais claros de resposta espiritual, alívio emocional e mudanças que destravam caminhos para 4 signos

Fernanda Varela

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 00:30

Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia 11 de janeiro carrega uma energia espiritual de resposta. Não é um dia de promessas vazias nem de expectativas exageradas, mas de confirmação silenciosa. Aquilo que foi pedido em oração, em pensamento ou até em momentos de cansaço e desabafo começa a se movimentar. O Anjo da Guarda atua hoje de forma discreta, organizando situações, afastando bloqueios e preparando encontros, decisões e acontecimentos que não dependem mais apenas da sua força.

Este domingo pede atenção aos sinais sutis. A resposta pode vir em forma de conversa, notícia, mudança de comportamento de alguém, sensação de alívio ou até uma clareza interna que não existia antes. Para quatro signos, a energia é de virada emocional e espiritual, com sensação de que a espera começa a fazer sentido.

Áries

Para Áries, o recado espiritual fala sobre avanço depois de um período de tensão. O que você pediu em oração estava ligado à coragem para agir, à libertação de um medo ou à solução de algo que parecia travado. Neste domingo, algo começa a se movimentar. Pode não ser o resultado final, mas é o sinal claro de que o caminho foi aberto. O Anjo da Guarda pede que você não volte atrás por insegurança. Confie no primeiro passo que surgir.

Virgem

Virgem recebe uma resposta ligada à estabilidade emocional e material. Um pedido feito com o coração cansado, pedindo segurança, proteção ou equilíbrio, começa a se manifestar. O domingo favorece reconciliações internas, alívio de preocupações financeiras e sensação de chão firme novamente. Não ignore pequenas melhoras. Elas são a prova de que a resposta já está em andamento.

Libra

Para Libra, o que foi pedido em oração se conecta à clareza mental e à verdade. Algo que estava confuso começa a se organizar. Conversas importantes podem acontecer ou você simplesmente passa a enxergar uma situação com mais lucidez. O Anjo da Guarda ajuda a cortar ilusões e ruídos externos. A resposta vem quando você para de tentar controlar tudo e aceita o que está se mostrando.

Aquário

Câncer recebe uma das energias mais sensíveis do dia. Um pedido feito sobre família, amor, proteção ou cura emocional começa a ser atendido. O domingo pode trazer acolhimento, uma mudança de atitude de alguém próximo ou uma paz interna que não vinha há tempos. O Anjo da Guarda reforça que você foi ouvido. Agora é hora de confiar e parar de carregar culpas que não são suas.

