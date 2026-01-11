Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta O Coração domina o Baralho Cigano deste domingo (11 de janeiro): amor em destaque e emoções verdadeiras

O dia favorece sentimentos sinceros, conexões profundas e decisões guiadas pelo que toca o coração

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 00:45

Baralho cigano
Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A carta que rege o Baralho Cigano neste domingo (11) é O Coração. No oráculo, ela simboliza amor, afeto, entrega emocional e tudo aquilo que é feito com verdade. A energia do dia é intensa no campo dos sentimentos e pede escolhas alinhadas ao que faz bem de verdade.

Tarot Cigano

Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano: carta O Cavaleiro por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 23
Baralho Cigano por Shutterstock

No campo emocional, O Coração indica aproximações, declarações e gestos de carinho que ganham importância. Relações podem se fortalecer, conversas ganham mais sensibilidade e sentimentos antes contidos tendem a vir à tona. É um dia propício para viver o amor com mais presença e menos medo.

Leia mais

Imagem - Sorte inesperada invade a vida de 4 signos e resolve problemas que pareciam impossíveis a partir de hoje (9 de janeiro)

Sorte inesperada invade a vida de 4 signos e resolve problemas que pareciam impossíveis a partir de hoje (9 de janeiro)

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (11 de janeiro) traz recado para 4 signos: acalme o coração, o que você pediu em oração vai acontecer

Anjo da Guarda deste domingo (11 de janeiro) traz recado para 4 signos: acalme o coração, o que você pediu em oração vai acontecer

Imagem - Paixão avassaladora toma conta de 3 signos e promete mexer com emoções até o fim de janeiro

Paixão avassaladora toma conta de 3 signos e promete mexer com emoções até o fim de janeiro

Na vida prática, a carta orienta decisões baseadas no que traz satisfação emocional. Projetos que envolvem paixão, criatividade ou propósito pessoal são favorecidos. O Coração também alerta para não insistir em situações que já não despertam entusiasmo ou sentido.

No plano espiritual, a mensagem é de alinhamento. Quando o coração está em paz, o caminho se abre com mais leveza. Intuições ficam mais claras e sinais aparecem para confirmar que você está seguindo a direção certa.

Mensagem do dia

Ouça o coração antes do barulho externo. Aquilo que nasce do sentimento verdadeiro tem força para permanecer.

Tags:

Baralho Cigano Cigana Tarot Cigano Cigano

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (11 de janeiro) traz recado para 4 signos: acalme o coração, o que você pediu em oração vai acontecer

Anjo da Guarda deste domingo (11 de janeiro) traz recado para 4 signos: acalme o coração, o que você pediu em oração vai acontecer
Imagem - Saiba como o céu hoje (10 de janeiro) pode destravar os planos do seu signo para 2026

Saiba como o céu hoje (10 de janeiro) pode destravar os planos do seu signo para 2026
Imagem - Briga familiar, remorso e revolta: família de Isabel Veloso troca farpas após morte e marido pede respeito

Briga familiar, remorso e revolta: família de Isabel Veloso troca farpas após morte e marido pede respeito

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa