TAROT CIGANO

Carta O Coração domina o Baralho Cigano deste domingo (11 de janeiro): amor em destaque e emoções verdadeiras

O dia favorece sentimentos sinceros, conexões profundas e decisões guiadas pelo que toca o coração

Fernanda Varela

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 00:45

Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A carta que rege o Baralho Cigano neste domingo (11) é O Coração. No oráculo, ela simboliza amor, afeto, entrega emocional e tudo aquilo que é feito com verdade. A energia do dia é intensa no campo dos sentimentos e pede escolhas alinhadas ao que faz bem de verdade.

Tarot Cigano 1 de 23

No campo emocional, O Coração indica aproximações, declarações e gestos de carinho que ganham importância. Relações podem se fortalecer, conversas ganham mais sensibilidade e sentimentos antes contidos tendem a vir à tona. É um dia propício para viver o amor com mais presença e menos medo.

Na vida prática, a carta orienta decisões baseadas no que traz satisfação emocional. Projetos que envolvem paixão, criatividade ou propósito pessoal são favorecidos. O Coração também alerta para não insistir em situações que já não despertam entusiasmo ou sentido.

No plano espiritual, a mensagem é de alinhamento. Quando o coração está em paz, o caminho se abre com mais leveza. Intuições ficam mais claras e sinais aparecem para confirmar que você está seguindo a direção certa.

Mensagem do dia