Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 26? Alberto Cowboy vence disputa decisiva

Brother levou a melhor em prova disputada em trios e garantiu a liderança da semana após fase final contra Jordana e Jonas Sulzbach

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de março de 2026 às 23:52

Alberto Cowboy vence a Prova do Líder e conquista a liderança da semana no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

Alberto Cowboy é o novo Líder do BBB 26. O participante venceu a Prova do Líder exibida na noite desta quinta-feira (12) e conquistou a nona liderança da temporada do reality da TV Globo.

A disputa começou em formato de trios. Os participantes foram divididos em quatro equipes, e Alberto Cowboy realizou a primeira etapa ao lado de Jonas Sulzbach e Jordana.

Na dinâmica inicial, os grupos foram levados para três salas diferentes. Em cada ambiente havia sete celulares espalhados, mas apenas um deles era o aparelho premiado. O objetivo era encontrar o celular correto e colocá-lo em um totem para somar 50 pontos à pontuação da equipe.

Todos os trios começaram a prova com 50 pontos. Porém, alguns celulares continham penalidades e geravam perda de pontos, o que obrigava os participantes a escolher com cautela. As rodadas continuaram até que os três celulares premiados fossem encontrados.

Alberto Cowboy (BBB 7 e 26)

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy, do 'BBB 26', com a mulhe, Priscilla por Reprodução | Instagram
Alberto Cowboy colocou brothers na mira para o paredão por Reprodução | TV Globo
Alberto Cowboy é o primeiro líder do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Alberto Cowboy por Globoplay/Reprodução
BBB 26 - Alberto Cowboy (Paredão) por Divulgação
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
A medalha de prata vai para Felipe Cobra, do BBB7. Em disputa contra Alberto Cowboy, ele teve a maior rejeição daquela edição do programa. O brother foi derrotado com 93% dos votos do público por Foto: TV Globo/Divulgação
Derrotado por Analy no paredão com 85% da rejeição popular, Alberto Cowboy não foi bem visto pelo público por se tornar inimigo de Diego Alemão, o vencedor do BBB7 por Foto: TV Globo/Divulgação
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Ao final da primeira fase, o trio formado por Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana terminou com a maior pontuação, garantindo vaga na etapa decisiva da Prova do Líder do BBB 26.

Na fase final, os três precisaram escolher entre seis celulares. Dois deles traziam a mensagem “mandou bem”. Quem encontrasse um desses aparelhos poderia eliminar um adversário da disputa.

Na primeira rodada, nenhum dos três encontrou o celular premiado. Já na segunda tentativa, Jordana localizou o aparelho correto e decidiu eliminar Jonas Sulzbach da disputa pela liderança.

Restaram apenas Alberto Cowboy e Jordana na decisão. Na sequência, Alberto encontrou o segundo celular premiado e garantiu a vitória na prova, tornando-se o novo Líder do BBB 26.

Após confirmar a vitória, o brother comemorou em voz alta diante dos colegas. “Vão ter que me engolir”, gritou Alberto Cowboy.

Leia mais

Imagem - Como será a dinâmica da semana no BBB 26 com Máquina do Poder e Paredão já no sábado

Como será a dinâmica da semana no BBB 26 com Máquina do Poder e Paredão já no sábado

Imagem - Ciúmes no BBB 26? Chaiany diz que Jordana quer ser ‘melhor amiga’ de Ana Paula Renault

Ciúmes no BBB 26? Chaiany diz que Jordana quer ser ‘melhor amiga’ de Ana Paula Renault

Imagem - Reflexo em óculos teria revelado suposta namorada de Daniel Cady durante viagem na Europa

Reflexo em óculos teria revelado suposta namorada de Daniel Cady durante viagem na Europa

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta sexta (13 de março): proteja sua energia e cuidado com pessoas negativas

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta sexta (13 de março): proteja sua energia e cuidado com pessoas negativas
Imagem - Como será a dinâmica da semana no BBB 26 com Máquina do Poder e Paredão já no sábado

Como será a dinâmica da semana no BBB 26 com Máquina do Poder e Paredão já no sábado
Imagem - Ciúmes no BBB 26? Chaiany diz que Jordana quer ser ‘melhor amiga’ de Ana Paula Renault

Ciúmes no BBB 26? Chaiany diz que Jordana quer ser ‘melhor amiga’ de Ana Paula Renault

MAIS LIDAS

Imagem - Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é
01

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é

Imagem - Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv
02

Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv

Imagem - Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'
03

Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Imagem - Colo de mãe e choro: Daniel Cady ficou devastado após fim do casamento com Ivete, diz amigo próximo
04

Colo de mãe e choro: Daniel Cady ficou devastado após fim do casamento com Ivete, diz amigo próximo