Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 26? Alberto Cowboy vence disputa decisiva

Brother levou a melhor em prova disputada em trios e garantiu a liderança da semana após fase final contra Jordana e Jonas Sulzbach

Heider Sacramento

Publicado em 12 de março de 2026 às 23:52

Alberto Cowboy vence a Prova do Líder e conquista a liderança da semana no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

Alberto Cowboy é o novo Líder do BBB 26. O participante venceu a Prova do Líder exibida na noite desta quinta-feira (12) e conquistou a nona liderança da temporada do reality da TV Globo.

A disputa começou em formato de trios. Os participantes foram divididos em quatro equipes, e Alberto Cowboy realizou a primeira etapa ao lado de Jonas Sulzbach e Jordana.

Na dinâmica inicial, os grupos foram levados para três salas diferentes. Em cada ambiente havia sete celulares espalhados, mas apenas um deles era o aparelho premiado. O objetivo era encontrar o celular correto e colocá-lo em um totem para somar 50 pontos à pontuação da equipe.

Todos os trios começaram a prova com 50 pontos. Porém, alguns celulares continham penalidades e geravam perda de pontos, o que obrigava os participantes a escolher com cautela. As rodadas continuaram até que os três celulares premiados fossem encontrados.

Ao final da primeira fase, o trio formado por Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Jordana terminou com a maior pontuação, garantindo vaga na etapa decisiva da Prova do Líder do BBB 26.

Na fase final, os três precisaram escolher entre seis celulares. Dois deles traziam a mensagem “mandou bem”. Quem encontrasse um desses aparelhos poderia eliminar um adversário da disputa.

Na primeira rodada, nenhum dos três encontrou o celular premiado. Já na segunda tentativa, Jordana localizou o aparelho correto e decidiu eliminar Jonas Sulzbach da disputa pela liderança.

Restaram apenas Alberto Cowboy e Jordana na decisão. Na sequência, Alberto encontrou o segundo celular premiado e garantiu a vitória na prova, tornando-se o novo Líder do BBB 26.