SEPARAÇÃO DIFÍCIL

Colo de mãe e choro: Daniel Cady ficou devastado após fim do casamento com Ivete, diz amigo próximo

Nutricionista ficou abalado após fim do casamento com a cantora

Felipe Sena

Publicado em 12 de março de 2026 às 20:11

Ivete Sangalo e Daniel Cady se separaram no ano passado Crédito: Elias Dantas | Alô Alô Bahia

Repentino para alguns e enigmático para outros, o fim do relacionamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady gerou algumas especulações nas redes sociais, enquanto o ex-casal preferiu manter discrição, com uma publicação conjunta no Instagram. No entanto, após ser veiculado que o nutricionista reatou com ex-namorada, com que namorou antes de conhecer Ivete durante 6 anos, a empresária e comunicadora Carol Magalhães, bastidores do término do casamento do ex-casal que ficaram juntos durante 17 anos, sobretudo, após amigos e pessoas próximas de Ivete e Daniel decidiram abrir o jogo.

As pessoas mencionadas falaram com o portal LeoDias, e detalharam a relação do casal durante o processo delicado de término. O período foi emocionalmente difícil para a família.

Ivete Sangalo & Daniel Cady 1 de 25

Mesmo após a definição do fim do relacionamento, o casal ainda manteve convivência na mesma casa por um período enquanto organizava a nova dinâmica familiar. Segundo o portal LeoDias, Daniel Cady chegou a dormir cerca de 40 dias no quarto de hóspede da residência, enquanto os dois lidavam com a separação.

Triste com a situação, Daniel buscou apoio da família especialmente da mãe, Marise Cady. De acordo com relato, o nutricionista teve momentos de emoção ao falar sobre o fim do casamento.

“Ele chorou abraçado à mãe. Disse que amava muito ela, que não queria o divórcio. Falou que às vezes era meio bruto porque, se não fosse assim, ela passava por cima dele como um rolo compressor. Também disse que nunca havia traído”, contou uma pessoa próxima ao portal LeoDias.

Além disso, pessoas do convívio do casal, Daniel demonstrou dificuldade em imaginar a vida após o término. “Ele dizia que viveu praticamente toda a vida adulta em função dela e dos filhos e que não saberia nem como viver”, finalizou a fonte.

Daniel chegou a procurar ajuda profissional, iniciando acompanhamento com um psicólogo para lidar com a nova fase da vida.

Desde o fim da relação, Daniel passou a reorganizar a rotina, mantendo um comportamento discreto e focado na relação dos filhos, como foi desde o início do casamento com Ivete.