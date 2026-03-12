Acesse sua conta
5 coisas que você ainda não sabia sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Detalhes revelados por pessoas próximas mostram bastidores do fim do casamento de 17 anos da cantora com o nutricionista

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de março de 2026 às 18:22

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram a separação após 17 anos de casamento e três filhos junto
Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram a separação após 17 anos de casamento e três filhos junto Crédito: Divulgação/Rafa Mattei

O fim do casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady, anunciado em 27 de novembro de 2025, continua rendendo novos desdobramentos. Após quase duas décadas juntos e três filhos, relatos de pessoas próximas ao casal divulgados pelo Portal LeoDias revelam bastidores pouco conhecidos sobre o processo de separação e como cada um tem lidado com a nova fase da vida.

Segundo relatos de pessoas próximas, a decisão de colocar um ponto final no casamento teria sido tomada pela própria cantora. Apesar do anúncio público ter sido feito em novembro de 2025, o término já vinha sendo discutido e amadurecido pelo casal meses antes.

De acordo com fontes, o nutricionista não queria o divórcio e chegou a sugerir que os dois fizessem terapia de casal como uma tentativa de reavaliar a relação. A proposta, porém, não teria sido aceita por Ivete.

Antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica

Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais

Mesmo após a decisão de se separar, Ivete e Daniel ainda dividiram a mesma residência por cerca de 40 dias enquanto organizavam a nova dinâmica familiar. Nesse período, o nutricionista passou a dormir no quarto de hóspedes.

Ivete Sangalo & Daniel Cady

undefined por Reprodução

Pessoas do convívio do casal relatam que o nutricionista teve momentos de forte emoção ao lidar com o término. Em um desses momentos, ele teria chorado ao conversar com a mãe, Marise Cady, afirmando que ainda amava Ivete e que não queria o divórcio.

Poucos meses após o anúncio da separação, fontes afirmam que Daniel Cady já estaria vivendo um novo affair. Para evitar exposição no Brasil, ele teria viajado pela Europa com a nova companhia, escolhendo destinos mais discretos.

Ivete Sangalo e Daniel Cady ficaram juntos por 17 anos e são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 7. Mesmo após o fim do casamento, pessoas próximas afirmam que ambos seguem priorizando a convivência familiar e o bem-estar dos filhos.

