5 coisas que você ainda não sabia sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de março de 2026 às 18:22
O fim do casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady, anunciado em 27 de novembro de 2025, continua rendendo novos desdobramentos. Após quase duas décadas juntos e três filhos, relatos de pessoas próximas ao casal divulgados pelo Portal LeoDias revelam bastidores pouco conhecidos sobre o processo de separação e como cada um tem lidado com a nova fase da vida.
Segundo relatos de pessoas próximas, a decisão de colocar um ponto final no casamento teria sido tomada pela própria cantora. Apesar do anúncio público ter sido feito em novembro de 2025, o término já vinha sendo discutido e amadurecido pelo casal meses antes.
De acordo com fontes, o nutricionista não queria o divórcio e chegou a sugerir que os dois fizessem terapia de casal como uma tentativa de reavaliar a relação. A proposta, porém, não teria sido aceita por Ivete.
Antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica
Mesmo após a decisão de se separar, Ivete e Daniel ainda dividiram a mesma residência por cerca de 40 dias enquanto organizavam a nova dinâmica familiar. Nesse período, o nutricionista passou a dormir no quarto de hóspedes.
Ivete Sangalo & Daniel Cady
Pessoas do convívio do casal relatam que o nutricionista teve momentos de forte emoção ao lidar com o término. Em um desses momentos, ele teria chorado ao conversar com a mãe, Marise Cady, afirmando que ainda amava Ivete e que não queria o divórcio.
Poucos meses após o anúncio da separação, fontes afirmam que Daniel Cady já estaria vivendo um novo affair. Para evitar exposição no Brasil, ele teria viajado pela Europa com a nova companhia, escolhendo destinos mais discretos.
Ivete Sangalo e Daniel Cady ficaram juntos por 17 anos e são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 7. Mesmo após o fim do casamento, pessoas próximas afirmam que ambos seguem priorizando a convivência familiar e o bem-estar dos filhos.