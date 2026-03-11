Bruna Biancardi reage após curtida polêmica de Neymar em foto de musa do OnlyFans

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de março de 2026 às 10:14
Bruna Biancardi se pronunciou, ainda que de forma indireta, sobre a curtida polêmica do companheiro, Neymar, em um álbum com fotos sensuais de Pauline Tantot, musa do OnlyFans. A influenciadora, que está acompanhando desfiles da semana de moda em Paris, compartilhou em suas redes sociais um vídeo feito por Jaqueline Roberta que citava a treta. Ela também reagiu com um emoji de coração.
Curtida polêmica de Neymar em foto da modelo Pauline Tantot
No conteúdo, Jaqueline destaca que, enquanto os "burburinhos" no Brasil giram em torno das curtidas de Neymar nas redes sociais, Bruna tem marcado presença na primeira fila de desfiles de grifes badaladas durante a temporada de moda na capital francesa, como a Louis Vuitton. A influenciadora também mostrou algumas fotos dos eventos e dos looks escolhidos para as ocasiões.
Pauline Tantot, musa do OnlyFans que teve foto curtida por Neymar
A polêmica começou após Neymar curtir fotos sensuais de Pauline Tantot, estrela do OnlyFans. A francesa já participou de uma festa do jogador e, até então, era seguido por ele no Instagram. Depois da repercussão, o atacante do Santos afirmou que a interação foi acidental.
"Foi uma curtida sem querer. Quem me segue sabe que quase não curto fotos de mulher, justamente para não causar isso", afirmou.
Bruna Biancardi em Paris