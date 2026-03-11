Acesse sua conta
Funcionários encontram rato morto dentro de hospital estadual em Salvador

Segundo a Sesab, animal morreu em decorrência do veneno utilizado no protocolo de combate a pragas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de março de 2026 às 11:29

Rato é encontrado morto em hospital de Salvador
Rato é encontrado morto em hospital de Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um rato foi encontrado morto dentro do Hospital Estadual 2 de Julho, antigo Hospital Espanhol, localizado no bairro da Barra, em Salvador. O caso ocorreu na semana passada, mas um vídeo de um funcionário segurando o animal sem vida viralizou nas redes sociais na terça-feira (10).

Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia informou que o episódio ocorreu durante o período de fortes chuvas que atingiram a capital baiana. Segundo a pasta, o animal morreu após entrar em contato com veneno utilizado no protocolo de controle de pragas da unidade.

“A situação foi pontual, foi imediatamente tratada e não voltou a ocorrer”, afirmou a secretaria.

Apesar da explicação oficial, nas redes sociais alguns usuários relataram já ter presenciado situações semelhantes no hospital. Uma paciente afirmou que a presença de roedores na unidade seria recorrente. “Um descaso isso. Esses ratos na unidade é real, fora os matos no fundo do hospital bem grandes, que abrigam lagartos e animais peçonhentos. Ratos lá já viraram da casa”, escreveu.

"Semana passada fui levar paciente e presenciei um rato que parecia mais um cachorro de tão grande e gordo”, comentou outra internauta.

Apesar das denúncias, a pasta estadual ressaltou que a unidade conta com ações de dedetização, desratização, controle sanitário permanente e alvarás sanitários regulares.

