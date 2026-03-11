ASTROLOGIA

Peixes pode ter surpresa nas finanças e Gêmeos recebe alerta sobre fofocas hoje (11 de março); veja mais previsões

Horóscopo do dia indica momento favorável para resolver pendências e tomar decisões práticas

Fernanda Varela

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:19

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A quarta-feira (11) chega com uma energia voltada para organização, resolução de pendências e decisões mais objetivas. A movimentação da Lua favorece atitudes práticas e ajuda quem precisa colocar tarefas em dia, principalmente no trabalho e na vida financeira.

O dia também pede atenção à comunicação e às escolhas feitas por impulso. Enquanto alguns signos podem encontrar oportunidades inesperadas, outros precisam evitar conflitos e mal-entendidos.

Áries

A tendência é de agir com pressa, por isso o ideal é redobrar a atenção antes de tomar decisões importantes. No trabalho, evite confrontos com chefes ou colegas e leia qualquer documento com cuidado antes de assinar. No período da tarde, a energia fica mais leve para resolver assuntos ligados à casa ou à família.

Touro

O momento favorece quem busca estabilidade e segurança. Sua dedicação pode ser percebida por pessoas importantes no ambiente profissional, o que pode render reconhecimento ou convite inesperado. Nas finanças, o dia pede cautela e controle para evitar gastos por impulso.

Gêmeos

A comunicação exige cuidado redobrado. Conversas mal interpretadas ou comentários fora de contexto podem gerar fofocas ou mal-entendidos. O ideal é manter discrição sobre planos e projetos profissionais e focar apenas nas tarefas mais objetivas.

Câncer

As emoções podem ficar mais intensas, mas isso também favorece a criatividade. O dia é positivo para atividades que exigem sensibilidade e percepção. Antes de fechar acordos ou lidar com dinheiro, ouvir a intuição pode ajudar a evitar erros.

Leão

A liderança aparece com força nesta quarta-feira. Sua capacidade de motivar outras pessoas pode se destacar no ambiente profissional. Mesmo assim, é importante equilibrar firmeza e diálogo para não transmitir uma imagem autoritária. O período também favorece reuniões e apresentações.

Virgem

Organização será fundamental para que o dia flua melhor. Colocar a agenda em ordem logo pela manhã ajuda a evitar acúmulo de tarefas. A comunicação também tende a funcionar bem, o que pode facilitar negociações e resolver assuntos que estavam pendentes.

Libra

O desafio do dia será manter o equilíbrio. Assumir responsabilidades demais pode gerar desgaste desnecessário. Delegar tarefas e preservar momentos de descanso será importante para manter a saúde emocional. À noite, o convívio com familiares tende a trazer tranquilidade.

Escorpião

Mudanças discretas podem surgir no ambiente profissional ou na rotina. O momento favorece reflexões sobre novos caminhos ou ajustes no dia a dia. A intuição também fica mais aguçada e pode ajudar a perceber quem realmente está ao seu lado.

Sagitário

A vontade de explorar novas possibilidades ganha força. O dia é positivo para planejar viagens, estudar ou buscar novas experiências. No trabalho, sua disposição pode ajudar a destravar projetos que estavam parados ou sem avanço.

Capricórnio

A atenção se volta para a construção da imagem profissional e para metas de longo prazo. Assumir responsabilidades maiores pode ser um passo importante neste momento. A tendência é de crescimento para quem se mantém disciplinado.

Aquário

A produtividade depende de manter o foco. Distrações, principalmente nas redes sociais, podem atrapalhar o andamento das tarefas. Mesmo assim, uma conversa informal ou troca de ideias pode despertar uma solução criativa para um problema antigo.

Peixes