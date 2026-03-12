ENTENDA

Atitude de Eliezer gera climão com Viih Tube antes de casamento: ‘Vai continuar sem casar’

Casal teve um pequeno ‘B.O.’ durante preparativos para o casamento

Felipe Sena

Publicado em 12 de março de 2026 às 21:28

Eliezer e Viih Tube casam em agosto Crédito: Reprodução | Instagram

O casamento de Viih Tube, de 25 anos, e Eliezer, de 36, nem aconteceu e já tem rendido problemas. Nesta quarta-feira (11), o influenciador compartilhou um pequeno ‘B.O.’ que teve com a esposa, após ela questionar quando ele começaria a escolher o terno que iria casar. A cerimônia está marcada para agosto deste ano.

Quando questionado, Eliezer explicou que não começou a busca, sendo que Viih Tube iniciou o processo de construção do vestido de casamento com uma estilista há algum tempo. ‘Gente, o casamento nem aconteceu e já deu B.O., por que? Quando a Viih foi fazer o vestido, ela perguntou: ‘e você? vai ver o seu terno quando?’, iniciou Eliezer no vídeo. “Aí eu falei: ‘ah, eu vou achar uma loja de que aluga terno e vou alugar o meu terno”, continuou.

Viih Tube 1 de 7

Eliezer chegou a colocar um print de uma conversa que teve com Viih Tube no WhatsApp. “Depois que você falou que vai ver o seu terno faltando um mês para o casamento, você não precisa dizer mais nada. Eu já entendi tudo”, escreveu ela. Eli tentou se explicar: “Entendeu o quê, amor? Pelo amor de Deus. Foi só modo de dizer, porque eu nunca casei. Como eu vou saber que dia que tem que ver o terno?”.

A influenciadora, então, respondeu: “Do jeito que você tá animado, daqui a pouco vai continuar sem casar”. O ex-BBB também reagiu: “Tá parecendo até que eu cometi um crime”.

Mensagem compartilhada por Eliezer Crédito: Reprodução | Instagram

No vídeo, Eli explicou que já iniciou as ‘buscas’. “Hoje eu começo a ver meu terno de casamento. Hoje é março e meu casamento é só em agosto”, brincou.

Eliezer procurou alfaiate após puxão de orelha Crédito: Reprodução | Instagram

No alfaiate, uma mulher que trabalha no local, ela diz que fará uma surpresa para Viih Tube. “Ela pode, mas a gente não fazer de pirraça”, diz ela, ressaltando que será feito um diário de noivo. “Temos que pensar no barbeiro que vai te atender no dia”, explicou.