Atitude de Eliezer gera climão com Viih Tube antes de casamento: ‘Vai continuar sem casar’

Casal teve um pequeno ‘B.O.’ durante preparativos para o casamento

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de março de 2026 às 21:28

Eliezer e Viih Tube casam em agosto
Eliezer e Viih Tube casam em agosto Crédito: Reprodução | Instagram

O casamento de Viih Tube, de 25 anos, e Eliezer, de 36, nem aconteceu e já tem rendido problemas. Nesta quarta-feira (11), o influenciador compartilhou um pequeno ‘B.O.’ que teve com a esposa, após ela questionar quando ele começaria a escolher o terno que iria casar. A cerimônia está marcada para agosto deste ano.

Quando questionado, Eliezer explicou que não começou a busca, sendo que Viih Tube iniciou o processo de construção do vestido de casamento com uma estilista há algum tempo. ‘Gente, o casamento nem aconteceu e já deu B.O., por que? Quando a Viih foi fazer o vestido, ela perguntou: ‘e você? vai ver o seu terno quando?’, iniciou Eliezer no vídeo. “Aí eu falei: ‘ah, eu vou achar uma loja de que aluga terno e vou alugar o meu terno”, continuou.

Eliezer chegou a colocar um print de uma conversa que teve com Viih Tube no WhatsApp. “Depois que você falou que vai ver o seu terno faltando um mês para o casamento, você não precisa dizer mais nada. Eu já entendi tudo”, escreveu ela. Eli tentou se explicar: “Entendeu o quê, amor? Pelo amor de Deus. Foi só modo de dizer, porque eu nunca casei. Como eu vou saber que dia que tem que ver o terno?”.

A influenciadora, então, respondeu: “Do jeito que você tá animado, daqui a pouco vai continuar sem casar”. O ex-BBB também reagiu: “Tá parecendo até que eu cometi um crime”.

Mensagem compartilhada por Eliezer
Mensagem compartilhada por Eliezer Crédito: Reprodução | Instagram

No vídeo, Eli explicou que já iniciou as ‘buscas’. “Hoje eu começo a ver meu terno de casamento. Hoje é março e meu casamento é só em agosto”, brincou.

Eliezer procurou alfaiate após puxão de orelha
Eliezer procurou alfaiate após puxão de orelha Crédito: Reprodução | Instagram

No alfaiate, uma mulher que trabalha no local, ela diz que fará uma surpresa para Viih Tube. “Ela pode, mas a gente não fazer de pirraça”, diz ela, ressaltando que será feito um diário de noivo. “Temos que pensar no barbeiro que vai te atender no dia”, explicou.

“Só tô tranquilo porque o Fabrizio Allur vai fazer o terno pra mim”, escreveu na legenda da publicação. Fabrizio é alfaiate há 25 anos e já vestiu vários famosos para o casamento.

