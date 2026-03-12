MODA

Saiba como inovar em vestido de casamento com Agrado de ‘Coração Acelerado’

Peça mostra como peça artesanal brasileira pode ser elegante

Felipe Sena

Publicado em 12 de março de 2026 às 22:26

Isadora Cruz em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Instagram

Por muito tempo, as noivas seguiram tendências específicas de vestido para casamento, mas ao passar dos anos, a valorização da cultura nacional, até mesmo na indumentária de matrimônio tem sido colocada pra jogo no momento de escolher o vestido para um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher, o casamento.

Agora, quem ganha destaque é o chamado estilo “grandma”, conhecido como “granmacore”, que significa ‘estilo de vó’, em tradução literal. A tendência que resgata elementos do armário das avós e mostra que o artesanal voltou com força, ganha vida no corpo de Isadora Cruz, que interpreta Agrado em “Coração Acelerado”, novela das sete da TV Globo.

A proposta é fugir da renda tradicional que costuma dominar os vestidos de noiva. A peça aposta no crochê feito à mão e em fibras naturais, mostrando que o visual artesanal pode ser elegante e sofisticado.

No perfil do Instagram, Isadora Cruz compartilhou um vídeo e revelou detalhes sobre a criação da peça.

"O vestido sustentável de fibras naturais e crochês feitos à mão que nasceu no Cerrado, criado pela @theoalexandre. Encantada com esta obra de arte goiana", escreveu a atriz.

A responsável pelo design, Theodora Alexandre, criadora da marca Thear, também explicou o conceito por trás do vestido nas redes sociais.

"Da terra, da memória e das mãos que constroem. O vestido de noiva de Agrado nasceu de um processo autoral, feito com tempo e técnica. Inspirado na força do Cerrado e nas manualidades, cada detalhe foi pensado, modelado e construído para traduzir identidade e raiz. Uma peça que carrega o valor do feito à mão, onde cada ponto, textura e escolha contam uma história", detalhou a designer em publicação nas redes.