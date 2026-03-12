Saiba como inovar em vestido de casamento com Agrado de ‘Coração Acelerado’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 12 de março de 2026 às 22:26
Por muito tempo, as noivas seguiram tendências específicas de vestido para casamento, mas ao passar dos anos, a valorização da cultura nacional, até mesmo na indumentária de matrimônio tem sido colocada pra jogo no momento de escolher o vestido para um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher, o casamento.
Agora, quem ganha destaque é o chamado estilo “grandma”, conhecido como “granmacore”, que significa ‘estilo de vó’, em tradução literal. A tendência que resgata elementos do armário das avós e mostra que o artesanal voltou com força, ganha vida no corpo de Isadora Cruz, que interpreta Agrado em “Coração Acelerado”, novela das sete da TV Globo.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
A proposta é fugir da renda tradicional que costuma dominar os vestidos de noiva. A peça aposta no crochê feito à mão e em fibras naturais, mostrando que o visual artesanal pode ser elegante e sofisticado.
No perfil do Instagram, Isadora Cruz compartilhou um vídeo e revelou detalhes sobre a criação da peça.
"O vestido sustentável de fibras naturais e crochês feitos à mão que nasceu no Cerrado, criado pela @theoalexandre. Encantada com esta obra de arte goiana", escreveu a atriz.
A responsável pelo design, Theodora Alexandre, criadora da marca Thear, também explicou o conceito por trás do vestido nas redes sociais.
"Da terra, da memória e das mãos que constroem. O vestido de noiva de Agrado nasceu de um processo autoral, feito com tempo e técnica. Inspirado na força do Cerrado e nas manualidades, cada detalhe foi pensado, modelado e construído para traduzir identidade e raiz. Uma peça que carrega o valor do feito à mão, onde cada ponto, textura e escolha contam uma história", detalhou a designer em publicação nas redes.
Desde a pandemia, cresce o interesse por peças feitas à mão. Especialmente na Bahia se destacam várias marcas como Ateliê Mão de Mãe. O movimento é visto em vários elementos como franjas de palha, macramê, crochê e rendas produzidas à mão.