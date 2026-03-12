Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba como inovar em vestido de casamento com Agrado de ‘Coração Acelerado’

Peça mostra como peça artesanal brasileira pode ser elegante

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de março de 2026 às 22:26

Isadora Cruz em 'Coração Acelerado'
Isadora Cruz em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Instagram

Por muito tempo, as noivas seguiram tendências específicas de vestido para casamento, mas ao passar dos anos, a valorização da cultura nacional, até mesmo na indumentária de matrimônio tem sido colocada pra jogo no momento de escolher o vestido para um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher, o casamento.

Agora, quem ganha destaque é o chamado estilo “grandma”, conhecido como “granmacore”, que significa ‘estilo de vó’, em tradução literal. A tendência que resgata elementos do armário das avós e mostra que o artesanal voltou com força, ganha vida no corpo de Isadora Cruz, que interpreta Agrado em “Coração Acelerado”, novela das sete da TV Globo.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Leia mais

Imagem - ‘Coração Acelerado’: Memória do passado expõe que Janete foi vítima de crime pesado

‘Coração Acelerado’: Memória do passado expõe que Janete foi vítima de crime pesado

Imagem - João Raul morre em ‘Coração Acelerado’? Saiba o que acontece com galã após acidente

João Raul morre em ‘Coração Acelerado’? Saiba o que acontece com galã após acidente

A proposta é fugir da renda tradicional que costuma dominar os vestidos de noiva. A peça aposta no crochê feito à mão e em fibras naturais, mostrando que o visual artesanal pode ser elegante e sofisticado.

No perfil do Instagram, Isadora Cruz compartilhou um vídeo e revelou detalhes sobre a criação da peça.

"O vestido sustentável de fibras naturais e crochês feitos à mão que nasceu no Cerrado, criado pela @theoalexandre. Encantada com esta obra de arte goiana", escreveu a atriz.

A responsável pelo design, Theodora Alexandre, criadora da marca Thear, também explicou o conceito por trás do vestido nas redes sociais.

"Da terra, da memória e das mãos que constroem. O vestido de noiva de Agrado nasceu de um processo autoral, feito com tempo e técnica. Inspirado na força do Cerrado e nas manualidades, cada detalhe foi pensado, modelado e construído para traduzir identidade e raiz. Uma peça que carrega o valor do feito à mão, onde cada ponto, textura e escolha contam uma história", detalhou a designer em publicação nas redes.

Desde a pandemia, cresce o interesse por peças feitas à mão. Especialmente na Bahia se destacam várias marcas como Ateliê Mão de Mãe. O movimento é visto em vários elementos como franjas de palha, macramê, crochê e rendas produzidas à mão.

Tags:

Coração Acelerado Isadora Cruz

Mais recentes

Imagem - Como será a dinâmica da semana no BBB 26 com Máquina do Poder e Paredão já no sábado

Como será a dinâmica da semana no BBB 26 com Máquina do Poder e Paredão já no sábado
Imagem - Ciúmes no BBB 26? Chaiany diz que Jordana quer ser ‘melhor amiga’ de Ana Paula Renault

Ciúmes no BBB 26? Chaiany diz que Jordana quer ser ‘melhor amiga’ de Ana Paula Renault
Imagem - Como é o Senna Tower: a engenheira por trás dos prédios mais altos do Brasil

Como é o Senna Tower: a engenheira por trás dos prédios mais altos do Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é
01

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é

Imagem - Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv
02

Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv

Imagem - Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'
03

Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Imagem - Colo de mãe e choro: Daniel Cady ficou devastado após fim do casamento com Ivete, diz amigo próximo
04

Colo de mãe e choro: Daniel Cady ficou devastado após fim do casamento com Ivete, diz amigo próximo