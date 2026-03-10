NOVELA DAS SETE

João Raul morre em ‘Coração Acelerado’? Saiba o que acontece com galã após acidente

Artista sofre acidente o pensar em término com Agrado na novela das sete

Felipe Sena

Publicado em 10 de março de 2026 às 18:30

João Raul sofre acidente em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Após o término com Agrado (Isadora Cruz) em ‘Coração Acelerado’, João Raul (Filipe Bragança) ficará transtornado e arriscará a própria vida. O mocinho sairá de carro, se distrairá ao pensar no fim do relacionamento com a cantora e baterá no veículo, sendo levado em seguida ao hospital.

De acordo com o portal Notícias da TV, João discutirá com Agrado, após ter recebido fotos e vídeos dela com Leandro (David Junior). Em um dos registros, a cantora aparecerá beijando o amigo. As cenas estão previstas para irem ao ar nesta quarta-feira (11).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

O cantor, que já tem ciúmes da relação da noiva com Leandro, ficará furioso, e achará que ela mentiu para ele o tempo todo, que o traiu, e terminará o relacionamento com a mocinha.

Depois da briga, João Raul ainda estará confuso e sairá do carro para espairecer, mas com a cabeça cheia, o rapaz não resistirá e começará a chorar.

João Raul será resgatado e levado ao hospital, e Walmir (Antonio Calloni) será avisado. João Raul não terá ferimentos graves e poderá ir para casa no mesmo dia.

"Pai, tá tudo bem. Só tô preocupado com esse braço. Quero ver como