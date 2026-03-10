João Raul morre em ‘Coração Acelerado’? Saiba o que acontece com galã após acidente

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 10 de março de 2026 às 18:30
Após o término com Agrado (Isadora Cruz) em ‘Coração Acelerado’, João Raul (Filipe Bragança) ficará transtornado e arriscará a própria vida. O mocinho sairá de carro, se distrairá ao pensar no fim do relacionamento com a cantora e baterá no veículo, sendo levado em seguida ao hospital.
De acordo com o portal Notícias da TV, João discutirá com Agrado, após ter recebido fotos e vídeos dela com Leandro (David Junior). Em um dos registros, a cantora aparecerá beijando o amigo. As cenas estão previstas para irem ao ar nesta quarta-feira (11).
O cantor, que já tem ciúmes da relação da noiva com Leandro, ficará furioso, e achará que ela mentiu para ele o tempo todo, que o traiu, e terminará o relacionamento com a mocinha.
Depois da briga, João Raul ainda estará confuso e sairá do carro para espairecer, mas com a cabeça cheia, o rapaz não resistirá e começará a chorar.
João Raul será resgatado e levado ao hospital, e Walmir (Antonio Calloni) será avisado. João Raul não terá ferimentos graves e poderá ir para casa no mesmo dia.
"Pai, tá tudo bem. Só tô preocupado com esse braço. Quero ver como
vou pegar no violão", comentará o artista. "Primeiro cê se preocupa em ficar bem, o violão pode esperar. O médico já falou que são só umas semanas, passa logo", Walmir responderá.