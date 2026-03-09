João Raul flagra Agrado vestida de noiva; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-feira (9)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 9 de março de 2026 às 17:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta segunda-feira (9), João Raul (Filipe Bragança) propõe a Agrado o adiantamento do casamento. Após um salto temporal, João Raul acaba flagrando a amada, sem querer, enquanto ela prova vestidos de noiva. Janete (Letícia Spiller) fica com um mau pressentimento.
Talita (Luellem de Castro) tenta observar Agrado e João Raul sorrateiramente. Em meio aos acontecimentos, Laurinha (Kamila Amarim) faz uma descoberta: Esteban (Diego Martins) é Benedito Boaventura.
Naiane (Isabelle Drummond) se desespera ao ver uma foto de Agrado vestida de noiva e não aceita a situação. Agrado é vista com Leandro (David Júnior) no aeroporto.
Em clima de alegria, Janete e suas amigas comemoram o sucesso das Marias do Caturama. João Raul sente ciúmes e demonstra não gostar da aproximação entre Agrado e Leandro. Já Palhares (Gabriel Godoy) convence Janete a cantar em seu programa, sob o ouvido atento de Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Por fim, Naiane procura Ronei (Thomás Aquino) para falar sobre João Raul.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.