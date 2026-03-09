ASTROLOGIA

Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa de aventura e descobertas no amor este mês (9 de março)

Descubra se o seu signo está na rota dos novos encontros e reconciliações

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 22:22

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O fim de tarde chega com um convite irresistível: leveza no coração. Se os últimos dias foram marcados por cobranças ou ciúmes, a entrada da Lua em Sagitário limpa o ambiente afetivo. O amor hoje não quer saber de possessividade, mas de parceria, liberdade e aventura. É o momento de rir dos problemas e focar naquilo que une o casal: os sonhos compartilhados e a alegria de estarem juntos.



Para os nativos de Leão, Libra, Sagitário e Áries, a noite promete ser eletrizante. O carisma está lá no alto e a vontade de socializar domina. Se você está solteiro, a chance de conhecer alguém interessante através de amigos ou em um ambiente de estudos é enorme. Já para quem está comprometido, o céu sugere tirar a relação da rotina. Que tal planejar aquela viagem dos sonhos ou simplesmente sair para jantar em um lugar diferente?

A comunicação está fluindo de forma franca e direta, o que é ótimo para resolver mal-entendidos de forma leve, sem dramas desnecessários. Sagitário nos ensina que a verdade liberta, mas a Lua também nos lembra que essa verdade deve ser dita com alegria. O clima é de "segunda chance" para quem busca paz e de "fogo novo" para quem busca paixão. O importante hoje é se sentir livre para ser quem você é ao lado de quem ama.

