Anjo da Guarda envia alerta para os signos nesta segunda-feira (9 de março): comece a semana com mais cautela

Energia do dia pede atenção às palavras, controle emocional e decisões pensadas com calma

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de março de 2026 às 00:00

Urano e signos
Urano e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (9) começa com uma vibração que convida à prudência. O Anjo da Guarda atua hoje como um orientador espiritual que alerta para atitudes impulsivas, especialmente em conversas e decisões que podem impactar o restante da semana.

Situações que exigem paciência podem surgir logo no início do dia, testando o equilíbrio emocional. A espiritualidade indica que agir com calma, observar antes de reagir e evitar conflitos desnecessários será a melhor forma de proteger sua energia.

Leão

O orgulho pode ser colocado à prova em ambientes profissionais ou familiares. O recado espiritual é evitar disputas por razão. Demonstrar maturidade e saber recuar em certos momentos pode evitar desgastes maiores.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Libra

Questões ligadas a relacionamentos ou parcerias pedem mais clareza. Evite guardar sentimentos ou alimentar expectativas silenciosas. Conversas honestas podem trazer alívio e fortalecer vínculos.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Peixes

A sensibilidade estará elevada e pequenas situações podem parecer maiores do que realmente são. O Anjo da Guarda orienta a não absorver problemas que não são seus. Preservar sua paz será fundamental.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Mensagem do dia

A forma como a semana começa pode influenciar o restante dos dias. Hoje, a espiritualidade lembra que paciência, equilíbrio e consciência nas palavras ajudam a evitar conflitos e abrir caminhos mais tranquilos.

