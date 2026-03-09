ASTROLOGIA

Anjo da Guarda envia alerta para os signos nesta segunda-feira (9 de março): comece a semana com mais cautela

Energia do dia pede atenção às palavras, controle emocional e decisões pensadas com calma

Fernanda Varela

Publicado em 9 de março de 2026 às 00:00

A segunda-feira (9) começa com uma vibração que convida à prudência. O Anjo da Guarda atua hoje como um orientador espiritual que alerta para atitudes impulsivas, especialmente em conversas e decisões que podem impactar o restante da semana.

Situações que exigem paciência podem surgir logo no início do dia, testando o equilíbrio emocional. A espiritualidade indica que agir com calma, observar antes de reagir e evitar conflitos desnecessários será a melhor forma de proteger sua energia.

Leão

O orgulho pode ser colocado à prova em ambientes profissionais ou familiares. O recado espiritual é evitar disputas por razão. Demonstrar maturidade e saber recuar em certos momentos pode evitar desgastes maiores.

Libra

Questões ligadas a relacionamentos ou parcerias pedem mais clareza. Evite guardar sentimentos ou alimentar expectativas silenciosas. Conversas honestas podem trazer alívio e fortalecer vínculos.

Peixes

A sensibilidade estará elevada e pequenas situações podem parecer maiores do que realmente são. O Anjo da Guarda orienta a não absorver problemas que não são seus. Preservar sua paz será fundamental.

