RECEITAS

5 segredos para fazer a receita do 'melhor purê de batatas do mundo'

Especialista explica técnica, escolha da batata e truques de chefs para alcançar textura cremosa

Fernanda Varela

Publicado em 6 de março de 2026 às 09:00

Melhor purê de batatas do mundo Crédito: Reprodução

O purê de batata é um dos acompanhamentos mais tradicionais da culinária mundial. Presente em refeições simples e também em menus sofisticados, o preparo parece fácil, mas exige técnica e atenção aos detalhes para alcançar textura cremosa e sabor equilibrado.

Segundo a professora de gastronomia do Senac Spíndola Alcântara, o purê é usado inclusive na formação de cozinheiros profissionais por ensinar princípios fundamentais da cozinha, como controle de temperatura, emulsão e comportamento do amido.

Apesar da aparência simples, pequenos erros podem alterar completamente o resultado final. A especialista aponta cinco segredos essenciais para chegar ao purê perfeito.

Escolher a batata certa

O primeiro passo está na escolha do ingrediente principal. Batatas com maior teor de amido, conhecidas como farináceas, são as mais indicadas para purê. Elas se desfazem com mais facilidade após o cozimento e absorvem melhor a gordura, resultando em textura mais macia e cremosa.

Começar o cozimento com água fria

Outro detalhe importante é iniciar o cozimento das batatas em água fria. Se elas forem colocadas diretamente na água fervente, a parte externa cozinha rápido demais enquanto o interior ainda permanece cru, prejudicando a textura.

Cortar as batatas de forma uniforme

O corte também influencia no resultado. Pedaços do mesmo tamanho garantem que todas as batatas cozinhem de maneira homogênea, evitando partes duras ou excessivamente moles.

Adicionar manteiga antes do leite

A ordem dos ingredientes faz diferença. Primeiro deve-se incorporar manteiga fria à batata ainda quente. Depois entra o leite quente. Esse processo ajuda a formar uma emulsão adequada entre gordura e amido, garantindo cremosidade.

Evitar liquidificador e processador

Utensílios como liquidificador, batedeira ou processador podem liberar amido em excesso e deixar o purê com textura pegajosa. O ideal é amassar as batatas com espremedor ou peneira, manipulando o mínimo possível.

O purê mais famoso da gastronomia

Um dos purês mais famosos do mundo é o do chef francês Joël Robuchon, considerado um dos grandes nomes da gastronomia do século 20. A receita se tornou conhecida pela textura extremamente cremosa, obtida com grande quantidade de manteiga.

No preparo, as batatas são cozidas com casca para evitar que absorvam água em excesso. Depois são amassadas manualmente e misturadas à manteiga gelada e ao leite quente, incorporados aos poucos.

Para muitos chefs, o purê de batata representa um exemplo clássico de como a simplicidade na cozinha exige precisão. Um prato básico, mas capaz de revelar técnica, cuidado e conhecimento gastronômico.

Receita do melhor purê de batata do mundo

Ingredientes

• 1 kg de batatas do mesmo tamanho

• 200 ml a 300 ml de leite integral

• 250 g de manteiga gelada cortada em cubos

• Sal grosso (cerca de 10 g por litro de água)

• Água

Modo de preparo

1. Lave bem as batatas e coloque-as na panela ainda com casca. A casca ajuda a evitar que a polpa absorva água demais durante o cozimento.

2. Cubra as batatas com água, deixando o nível cerca de 2 a 3 centímetros acima delas. Adicione o sal grosso.

3. Leve ao fogo e cozinhe por cerca de 25 minutos, ou até que uma faca atravesse a batata com facilidade.

4. Retire as batatas da água, descasque e passe-as por um espremedor ou moedor manual fino. Evite usar liquidificador ou processador.

5. Coloque a batata já amassada em uma panela em fogo baixo.

6. Em outra panela, aqueça o leite até começar a ferver.

7. Adicione a manteiga gelada aos poucos na batata quente, mexendo com colher de pau até que ela seja totalmente incorporada.

8. Acrescente o leite quente gradualmente, mexendo sempre.

9. Continue misturando até atingir uma textura cremosa e sedosa.