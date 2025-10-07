SEM SAIR DA DIETA

Receita: aprenda a fazer o 'miojo' saudável, fit e proteico que conquistou a internet

Com poucos ingredientes e alto valor nutritivo, a receita é rápida, saborosa e tem conquistado quem busca uma refeição prática sem abrir mão da saúde

Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:29

Miojo fake Crédito: Imagem feita por IA

O famoso miojo ganhou uma repaginada e voltou à mesa de quem leva a alimentação a sério. A nova tendência é o 'miojo fake', feito sem fritura ou conservantes. A versão proteica e saudável do prato leva o tradicional macarrão cabelinho de anjo* que, por ser mais fino, cozinha em poucos minutos e combina bem com receitas leves. A proposta é simples: transformar um prato conhecido pela praticidade em uma opção nutritiva, com mais proteína e menos gordura.

De acordo com nutricionistas, o segredo está em substituir o tempero industrializado e apostar em fontes de proteína magra. O resultado é um prato equilibrado, que sacia e ajuda na recuperação muscular.

Como preparar o miojo proteico com cabelinho de anjo

Ingredientes:

– 2 ninhos de macarrão cabelinho de anjo integral ou comum

– 100g de frango desfiado, atum ou carne moída magra

– 1 ovo cozido ou mexido (opcional, para reforçar a proteína)

– Legumes a gosto (cenoura, abobrinha, brócolis, ervilha ou milho)

– 1 colher de sopa de creme de ricota light

– Temperos naturais (alho, cebola, cúrcuma, sal rosa, pimenta-do-reino e cheiro-verde). Se quiser ter menos trabalho, use temperos em pó, como lemon pepper, sal, pimenta do reino, cebola em flocos, etc.

Modo de preparo:

Cozinhe o cabelinho de anjo por cerca de 3 minutos, escorra e reserve. Na mesma panela, derreta o creme de ricota (pode usar um pouco de leite desnatado para o molho ficar menos espesso) e adicione a proteína e os legumes, se desejar. Adicione os temperos naturais e misture bem. Por último, coloque o macarrão já cozido. Deixe tudo aquecer junto por mais 1 minuto e sirva.

O resultado é um miojo leve, cheio de sabor e com cerca de 25 a 35g de proteína por porção, dependendo da fonte usada. Além disso, a receita tem baixo teor de gordura e pode ser adaptada para dietas com restrição de lactose ou glúten.

Por que o cabelinho de anjo é a melhor escolha?

Mais fino que o espaguete tradicional, o cabelinho de anjo cozinha rápido, absorve melhor os temperos e mantém uma textura leve. Isso o torna ideal para versões saudáveis de pratos rápidos, especialmente quando combinado com proteínas e vegetais.

Dica extra: quem busca um toque gourmet pode finalizar com sementes de gergelim, queijo cottage ou um fio de azeite trufado.