ASTROLOGIA

Áries, Leão, Escorpião e Sagitário recebem um recado poderoso do universo nesta segunda-feira (24 de novembro)

Energia do dia impulsiona decisões, ação e mudanças que não podem mais ser adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 05:00

Mensagem do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta segunda-feira, 24 de novembro, desperta uma urgência interna difícil de ignorar. É a sensação de que certos ciclos já deram o que tinham que dar e, agora, é o momento de agir. Para quatro signos, esse impulso chega como um sinal claro, daqueles que tiram da estagnação e fortalecem escolhas importantes. É um dia de coragem, clareza e movimento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: O dia acende um chamado interno forte: algo que você vem adiando precisa ser enfrentado agora. A percepção chega de forma direta e irresistível, mostrando que esperar não faz mais sentido. Você sente a determinação crescer e entende que está pronto para dar o passo que vinha evitando.

Dica cósmica: siga o primeiro impulso que realmente faz sentido.

Leão: Uma verdade que você vinha evitando finalmente se revela - não para te desafiar, mas para te libertar. As coincidências do dia funcionam como confirmações do caminho certo, reacendendo sua vitalidade. Você volta a sentir entusiasmo e vontade de ocupar o seu espaço com confiança.

Dica cósmica: o que ilumina seu espírito aponta a direção correta.

Escorpião: O dia traz a faísca que faltava para uma transformação que você já vinha pressentindo. Um sinal claro te incentiva a atravessar o medo e seguir com coragem. Cada final agora carrega um propósito oculto e abre espaço para algo maior. Você inicia uma nova etapa com força renovada.

Dica cósmica: permita que o novo chegue sem controlar cada detalhe.

Sagitário: Chegam respostas que você queria antes de avançar, e elas vêm de forma tão clara que te impulsionam imediatamente. O entusiasmo retorna com direção e propósito. Uma oportunidade pode surgir e reacender sua vontade de se arriscar novamente. Nada disso é por acaso.

Dica cósmica: diga sim ao que desperta aquele frio bom na barriga.