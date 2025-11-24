ASTROLOGIA

Energias desta segunda-feira (24 de novembro) movimentam decisões importantes para todos os signos

O dia favorece escolhas maduras e movimentos estratégicos; veja a previsão

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 03:00

Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, segunda-feira, 24 de novembro, a energia desperta foco e objetividade. É um dia excelente para retomar projetos, ajustar rotas e colocar em prática aquilo que você já sabe que precisa ser feito. Veja a previsão.

Áries: Hoje você inicia a semana com clareza rara e capacidade de agir no momento certo. Uma decisão rápida pode destravar algo importante.

Dica cósmica: siga o impulso que vem com segurança.

Touro: Hoje você estabiliza o terreno e encontra segurança nas escolhas práticas. O dia favorece movimentos consistentes.

Dica cósmica: mantenha o que for sólido e deixe o resto sair.

Gêmeos: Hoje ideias ganham forma e direção. Uma conversa específica pode mudar totalmente seu planejamento.

Dica cósmica: valorize o que te dá liberdade mental.

Câncer: Hoje você organiza sua energia e reencontra o centro. Pequenas conquistas trazem motivação imediata.

Dica cósmica: cuide do essencial antes de expandir.

Leão: Hoje seu brilho vem acompanhado de estratégia. Você sabe exatamente onde investir sua força.

Dica cósmica: caminhe com confiança, mas com cálculo.

Virgem: Hoje você ata pontas soltas e enxerga soluções simples para demandas complexas.

Dica cósmica: priorize o que reduz o seu desgaste.

Libra: Hoje suas decisões ganham firmeza, sem hesitação. O equilíbrio surge do ato de escolher.

Dica cósmica: escolha o que te escolhe de volta.

Escorpião: Hoje seu foco aumenta e sua percepção se aprofunda. Você identifica oportunidades escondidas.

Dica cósmica: mova-se em silêncio, mas com direção.

Sagitário: Hoje você sente a energia fluir de forma leve e produtiva. Um novo plano começa a ganhar vida.

Dica cósmica: acolha o entusiasmo que chega do nada.

Capricórnio: Hoje você trabalha com precisão e firmeza. Avanços concretos acontecem sem pressa.

Dica cósmica: celebre o progresso real, mesmo que pequeno.

Aquário: Hoje o dia abre portas emocionais e criativas. Uma ideia inesperada pode virar oportunidade.

Dica cósmica: deixe a inovação falar mais alto.

Peixes: Hoje sua sensibilidade se transforma em ação eficaz. Você entende o que precisa ser feito e faz.