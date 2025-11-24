Energias desta segunda-feira (24 de novembro) movimentam decisões importantes para todos os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 03:00
Hoje, segunda-feira, 24 de novembro, a energia desperta foco e objetividade. É um dia excelente para retomar projetos, ajustar rotas e colocar em prática aquilo que você já sabe que precisa ser feito. Veja a previsão.
Áries: Hoje você inicia a semana com clareza rara e capacidade de agir no momento certo. Uma decisão rápida pode destravar algo importante.
Dica cósmica: siga o impulso que vem com segurança.
Touro: Hoje você estabiliza o terreno e encontra segurança nas escolhas práticas. O dia favorece movimentos consistentes.
Dica cósmica: mantenha o que for sólido e deixe o resto sair.
Gêmeos: Hoje ideias ganham forma e direção. Uma conversa específica pode mudar totalmente seu planejamento.
Dica cósmica: valorize o que te dá liberdade mental.
Câncer: Hoje você organiza sua energia e reencontra o centro. Pequenas conquistas trazem motivação imediata.
Dica cósmica: cuide do essencial antes de expandir.
Leão: Hoje seu brilho vem acompanhado de estratégia. Você sabe exatamente onde investir sua força.
Dica cósmica: caminhe com confiança, mas com cálculo.
Virgem: Hoje você ata pontas soltas e enxerga soluções simples para demandas complexas.
Dica cósmica: priorize o que reduz o seu desgaste.
Libra: Hoje suas decisões ganham firmeza, sem hesitação. O equilíbrio surge do ato de escolher.
Dica cósmica: escolha o que te escolhe de volta.
Escorpião: Hoje seu foco aumenta e sua percepção se aprofunda. Você identifica oportunidades escondidas.
Dica cósmica: mova-se em silêncio, mas com direção.
Sagitário: Hoje você sente a energia fluir de forma leve e produtiva. Um novo plano começa a ganhar vida.
Dica cósmica: acolha o entusiasmo que chega do nada.
Capricórnio: Hoje você trabalha com precisão e firmeza. Avanços concretos acontecem sem pressa.
Dica cósmica: celebre o progresso real, mesmo que pequeno.
Aquário: Hoje o dia abre portas emocionais e criativas. Uma ideia inesperada pode virar oportunidade.
Dica cósmica: deixe a inovação falar mais alto.
Peixes: Hoje sua sensibilidade se transforma em ação eficaz. Você entende o que precisa ser feito e faz.
Dica cósmica: confie no primeiro sinal interno.