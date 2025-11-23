Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos vivem uma semana inteira de sorte e boas oportunidades entre os dias 24 e 30 de novembro

A semana chega com prosperidade, impulso e boas notícias para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 13:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

A semana de 24 a 30 de novembro de 2025 abre caminhos para três signos que vinham passando por testes, revisões e ajustes. Agora, a energia do período favorece avanços, clareza e oportunidades que chegam como resposta direta ao que eles vêm trabalhando silenciosamente. É uma fase de sorte contínua, onde o universo recompensa quem persistiu, confiou e se manteve fiel ao próprio processo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

A semana reforça que você está entrando em um período de expansão e sorte, Áries. O final de novembro traz boas oportunidades ligadas a relacionamentos, finanças e projetos pessoais. Você se sente mais animado, mais ousado e mais disposto a dizer “sim” para aquilo que realmente deseja. O momento é perfeito para investir em algo que você já vinha considerando.

Dica cósmica: não subestime as pequenas oportunidades, uma delas pode abrir portas enormes.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Câncer

Você entra em um dos períodos mais prósperos dos últimos anos, Câncer. A semana marca o início de uma fase em que tudo aquilo que você estruturou com calma finalmente começa a dar resultado. A sensação é de que a vida volta a andar, abrindo portas, trazendo reconhecimento e recuperando sua confiança. O que parecia travado ganha movimento, e as oportunidades chegam do jeito certo, na hora certa.

Dica cósmica: abrace as novidades sem medo. O terreno está fértil e você está pronto para crescer.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Peixes

Esta semana te impulsiona a transformar aprendizado em ação, Peixes. Após dias de revisão profunda, você entende o que precisa mudar e o que deseja construir daqui para frente. A clareza chega acompanhada de coragem, e você percebe que pode confiar plenamente no que está sentindo. É o momento ideal para ajustar a rota, iniciar algo novo ou retomar um plano importante com mais maturidade e segurança.

Dica cósmica: siga o caminho que fortalece sua paz, ele é o certo.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Áries Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Quando a recuperação parecia vir, personagem morre em Dona de Mim

Quando a recuperação parecia vir, personagem morre em Dona de Mim
Imagem - Briga, libertação, despertar: veja resumo da semana de Dona de Mim (24/11 a 29/11)

Briga, libertação, despertar: veja resumo da semana de Dona de Mim (24/11 a 29/11)

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento
01

Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento

Imagem - Justiça Federal mantém penhora do Barradão após pedido do Vitória
02

Justiça Federal mantém penhora do Barradão após pedido do Vitória

Imagem - A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias
03

A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias

Imagem - Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo
04

Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo