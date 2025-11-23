ASTROLOGIA

3 signos vivem uma semana inteira de sorte e boas oportunidades entre os dias 24 e 30 de novembro

A semana chega com prosperidade, impulso e boas notícias para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 13:00

Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

A semana de 24 a 30 de novembro de 2025 abre caminhos para três signos que vinham passando por testes, revisões e ajustes. Agora, a energia do período favorece avanços, clareza e oportunidades que chegam como resposta direta ao que eles vêm trabalhando silenciosamente. É uma fase de sorte contínua, onde o universo recompensa quem persistiu, confiou e se manteve fiel ao próprio processo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

A semana reforça que você está entrando em um período de expansão e sorte, Áries. O final de novembro traz boas oportunidades ligadas a relacionamentos, finanças e projetos pessoais. Você se sente mais animado, mais ousado e mais disposto a dizer “sim” para aquilo que realmente deseja. O momento é perfeito para investir em algo que você já vinha considerando.

Dica cósmica: não subestime as pequenas oportunidades, uma delas pode abrir portas enormes.

Câncer

Você entra em um dos períodos mais prósperos dos últimos anos, Câncer. A semana marca o início de uma fase em que tudo aquilo que você estruturou com calma finalmente começa a dar resultado. A sensação é de que a vida volta a andar, abrindo portas, trazendo reconhecimento e recuperando sua confiança. O que parecia travado ganha movimento, e as oportunidades chegam do jeito certo, na hora certa.

Dica cósmica: abrace as novidades sem medo. O terreno está fértil e você está pronto para crescer.

Peixes

Esta semana te impulsiona a transformar aprendizado em ação, Peixes. Após dias de revisão profunda, você entende o que precisa mudar e o que deseja construir daqui para frente. A clareza chega acompanhada de coragem, e você percebe que pode confiar plenamente no que está sentindo. É o momento ideal para ajustar a rota, iniciar algo novo ou retomar um plano importante com mais maturidade e segurança.

Dica cósmica: siga o caminho que fortalece sua paz, ele é o certo.