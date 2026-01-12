PREMIAÇÃO

É nosso! O Agente Secreto conquista Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa

Filme de Kleber Mendonça Filho leva o Brasil ao topo da principal premiação do cinema internacional

Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 00:29

O Agente Secreto Crédito: Reprodução

O cinema brasileiro vive um de seus momentos mais simbólicos dos últimos anos. Neste domingo (11), o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, venceu o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa durante cerimônia realizada em Los Angeles.

A produção superou títulos de diferentes países e garantiu ao Brasil apenas a terceira vitória na história da categoria. Antes dele, apenas Orfeu Negro, em 1960, e Central do Brasil, em 1998, haviam conquistado o prêmio, consolidando o novo longa como parte de um grupo restrito de obras nacionais reconhecidas pela indústria internacional.

Ambientado em 1977, em pleno período da ditadura militar, o filme acompanha Marcelo, um professor de tecnologia que tenta reconstruir a própria vida ao deixar São Paulo e se mudar para Recife. O que parecia ser um recomeço logo se transforma em tensão e mistério, quando o personagem percebe que está sendo observado e perseguido por pessoas ao seu redor durante a semana do Carnaval.

Além do Brasil, concorriam na categoria produções da França, Coreia do Sul, Noruega, Tunísia e Espanha, o que reforça o peso da conquista em um ano marcado por forte presença do cinema internacional.