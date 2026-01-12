Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

É nosso! O Agente Secreto conquista Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa

Filme de Kleber Mendonça Filho leva o Brasil ao topo da principal premiação do cinema internacional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 00:29

O Agente Secreto
O Agente Secreto Crédito: Reprodução

O cinema brasileiro vive um de seus momentos mais simbólicos dos últimos anos. Neste domingo (11), o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, venceu o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa durante cerimônia realizada em Los Angeles.

A produção superou títulos de diferentes países e garantiu ao Brasil apenas a terceira vitória na história da categoria. Antes dele, apenas Orfeu Negro, em 1960, e Central do Brasil, em 1998, haviam conquistado o prêmio, consolidando o novo longa como parte de um grupo restrito de obras nacionais reconhecidas pela indústria internacional.

Wagner Moura

Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
1 de 17
Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação

Ambientado em 1977, em pleno período da ditadura militar, o filme acompanha Marcelo, um professor de tecnologia que tenta reconstruir a própria vida ao deixar São Paulo e se mudar para Recife. O que parecia ser um recomeço logo se transforma em tensão e mistério, quando o personagem percebe que está sendo observado e perseguido por pessoas ao seu redor durante a semana do Carnaval.

Leia mais

Imagem - Atuação em O Agente Secreto rende novo prêmio a Wagner Moura em Hollywood

Atuação em O Agente Secreto rende novo prêmio a Wagner Moura em Hollywood

Imagem - 'O Agente Secreto' é desclassificado do prêmio de roteiristas e fica fora do WGA Awards; entenda

'O Agente Secreto' é desclassificado do prêmio de roteiristas e fica fora do WGA Awards; entenda

Imagem - 'O Agente Secreto' vence o Critics Choice 2026, mas anúncio causa revolta; entenda

'O Agente Secreto' vence o Critics Choice 2026, mas anúncio causa revolta; entenda

Além do Brasil, concorriam na categoria produções da França, Coreia do Sul, Noruega, Tunísia e Espanha, o que reforça o peso da conquista em um ano marcado por forte presença do cinema internacional.

A vitória no Globo de Ouro amplia a projeção de O Agente Secreto na temporada de premiações e coloca o longa em posição de destaque entre os principais títulos do cinema mundial neste início de 2026.

Mais recentes

Imagem - Carta A Âncora domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (12 de janeiro): estabilidade, segurança e firmeza nos caminhos

Carta A Âncora domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (12 de janeiro): estabilidade, segurança e firmeza nos caminhos
Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (12 de janeiro) anuncia: grande bênção chegará na vida de 3 signos

Anjo da Guarda desta segunda (12 de janeiro) anuncia: grande bênção chegará na vida de 3 signos
Imagem - BBB 26: mensagem de assessora aponta Henri Castelli como participante

BBB 26: mensagem de assessora aponta Henri Castelli como participante

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa