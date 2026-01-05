Acesse sua conta
'O Agente Secreto' vence o Critics Choice 2026, mas anúncio causa revolta; entenda

Filme de Kleber Mendonça Filho levou Melhor Filme Internacional, mas prêmio foi comunicado fora da cerimônia ao vivo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:21

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6)
O Agente Secreto Crédito: Divulgação

'O Agente Secreto', novo filme de Kleber Mendonça Filho, conquistou o Critics Choice Awards 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional, um dos prêmios mais importantes da crítica norte-americana. O problema é que o anúncio aconteceu longe do palco, fora da transmissão ao vivo e do jeito mais constrangedor possível.

Em vez do tradicional momento de celebração, com discurso e aplausos, o diretor brasileiro foi informado da vitória no tapete vermelho, durante uma entrevista, ao lado da produtora Emilie Lesclaux. Visivelmente surpreso, Kleber demorou a entender que aquilo era, de fato, o anúncio oficial do prêmio. Não houve subida ao palco, agradecimentos formais nem destaque na cerimônia televisionada.

O episódio causou estranhamento imediato, principalmente quando comparado ao tratamento dado à mesma categoria em anos anteriores. Em 2025, por exemplo, 'Emilia Pérez' venceu com direito a anúncio ao vivo, discurso e espaço nobre na transmissão. A diferença de abordagem reacendeu críticas sobre a hierarquia implícita dentro da premiação e o espaço reservado ao cinema internacional.

Para um filme brasileiro assinado por um dos diretores mais respeitados do país e estrelado por Wagner Moura, ator de projeção global, o episódio foi visto por muitos como desrespeitoso. A conquista, que deveria ser celebrada como um marco, acabou cercada por desconforto e sensação de invisibilização.

É verdade que outras categorias também foram anunciadas fora da cerimônia principal, incluindo prêmios técnicos e algumas categorias de séries. A própria organização do Critics Choice justifica a decisão pelo tempo limitado de transmissão, já que o evento reúne dezenas de categorias. 

Ao final da noite, Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura retornaram ao palco para anunciar o vencedor de Melhor Filme, prêmio entregue a 'Uma Batalha Após a Outra'. Aproveitando o momento, o diretor agradeceu à associação de críticos pela vitória de 'O Agente Secreto'. 

