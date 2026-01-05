Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'A vampirinha está pronta': Ivete Sangalo agita edição especial da Melhor Segunda; veja fotos

Convidada de Xanddy Harmonia, cantora relembrou hits e apresentou nova música 'Vampirinha'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 07:58

Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Quem passou pela Concha Acústica do TCA, neste domingo (4), saiu com a certeza de ter vivido uma daquelas noites que entram para a memória. Convidada da edição especial da Melhor Segunda, Ivete Sangalo subiu ao palco e, como já é tradição, fez um verdadeiro espetáculo.

Ao lado de Xanddy Harmonia, anfitrião do ensaio, Ivete levou o público ao delírio com sucessos que marcaram sua trajetória, como 'Energia de Gostosa', 'Macetando' e 'Cria da Ivete'. A cantora também apresentou 'Vampirinha', sua nova música, promessa para o carnaval deste ano, lançada no último dia 31 de dezembro durante o Festival Virada Salvador.

Leia mais

Imagem - Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de Leão, Escorpião e Áries ganham uma virada hoje (5 de janeiro)

Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de Leão, Escorpião e Áries ganham uma virada hoje (5 de janeiro)

Imagem - Fã de Messi, modelo brasileira diz ter sido barrada em jogo após pedido da esposa do craque: 'Fui humilhada'

Fã de Messi, modelo brasileira diz ter sido barrada em jogo após pedido da esposa do craque: 'Fui humilhada'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (5) prometem energia poderosa

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (5) prometem energia poderosa

Antes mesmo de aparecer no palco, Ivete já movimentava as redes sociais. Em vídeos compartilhados nos bastidores, ela brincou com os fãs: "A vampirinha está pronta".

A noite marcou o primeiro dia de um dos eventos mais aguardados da temporada de verão em Salvador. Xanddy aproveitou o momento para reverenciar suas origens, apostando em um repertório recheado de clássicos do pagode baiano. Em clima de celebração, o cantor também prestou uma homenagem ao samba de roda do Recôncavo Baiano, reforçando a importância das matrizes populares na construção da música da Bahia.

Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy

Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
1 de 12
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Quem é o intérprete de Libras que viralizou após elogios de Ivete Sangalo

Repórter da TV Bahia brinca e faz 'carta aberta' após cuspir no rosto de Ivete Sangalo: 'Me perdoa'

Ivete Sangalo 'paquera' intérprete de Libras durante show: 'Essa boca eu não sabia que tinha'

Xanddy, Luciano Huck, Lore Improta e outros: famosos celebram chegada de 2026 em destinos turísticos da Bahia

Filho de Carla Perez e Xanddy, Victor Alexandre nega uso de anabolizantes: 'Optei por ser natural'

Além de Ivete Sangalo, o palco da Concha recebeu participações especiais. Mariene de Castro, Edcity e o grupo Filhos de Jorge dividiram os vocais com Xanddy em um encontro com muita música e dança. 

A festa continua nesta segunda-feira (5), quando Xanddy retorna à Concha para o segundo dia da Melhor Segunda. Com ingressos esgotados, a programação contará com participações de Saulo, Henry Freitas e novamente do grupo Filhos de Jorge, além de marcar a gravação do novo EP de Verão do artista.

Leia mais

Imagem - Morando no Brasil, Gaby Spanic comemora prisão de Maduro e celebra 'libertação' da Venezuela

Morando no Brasil, Gaby Spanic comemora prisão de Maduro e celebra 'libertação' da Venezuela

Imagem - Graciele Lacerda rebate comentário maldoso sobre filha de 1 ano: 'Desejo mais empatia'

Graciele Lacerda rebate comentário maldoso sobre filha de 1 ano: 'Desejo mais empatia'

Imagem - Ex-empresário de Roberto Carlos investe R$ 1,5 bilhão em projeto com pista de esqui, hospital e resort; veja

Ex-empresário de Roberto Carlos investe R$ 1,5 bilhão em projeto com pista de esqui, hospital e resort; veja

Tags:

Música Salvador Ivete Sangalo Xanddy Verão Xanddy Harmonia Ensaio de Verão Melhor Segunda

Mais recentes

Imagem - Davi Brito denuncia ataques racistas contra irmã de 9 anos: 'Passaram de todos os limites'

Davi Brito denuncia ataques racistas contra irmã de 9 anos: 'Passaram de todos os limites'
Imagem - Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de Leão, Escorpião e Áries ganham uma virada hoje (5 de janeiro)

Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de Leão, Escorpião e Áries ganham uma virada hoje (5 de janeiro)
Imagem - O universo dá o sinal: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 5 e 11 de janeiro)

O universo dá o sinal: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 5 e 11 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante da Série A não se reapresenta, cobra dívida salarial e clube leva caso à Fifa
01

Atacante da Série A não se reapresenta, cobra dívida salarial e clube leva caso à Fifa

Imagem - Filho de vice-prefeito de cidade no Piauí é encontrado morto no Distrito Federal
02

Filho de vice-prefeito de cidade no Piauí é encontrado morto no Distrito Federal

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
03

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
04

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada