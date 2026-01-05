VERÃO EM SALVADOR

'A vampirinha está pronta': Ivete Sangalo agita edição especial da Melhor Segunda; veja fotos

Convidada de Xanddy Harmonia, cantora relembrou hits e apresentou nova música 'Vampirinha'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 07:58

Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Quem passou pela Concha Acústica do TCA, neste domingo (4), saiu com a certeza de ter vivido uma daquelas noites que entram para a memória. Convidada da edição especial da Melhor Segunda, Ivete Sangalo subiu ao palco e, como já é tradição, fez um verdadeiro espetáculo.

Ao lado de Xanddy Harmonia, anfitrião do ensaio, Ivete levou o público ao delírio com sucessos que marcaram sua trajetória, como 'Energia de Gostosa', 'Macetando' e 'Cria da Ivete'. A cantora também apresentou 'Vampirinha', sua nova música, promessa para o carnaval deste ano, lançada no último dia 31 de dezembro durante o Festival Virada Salvador.

Antes mesmo de aparecer no palco, Ivete já movimentava as redes sociais. Em vídeos compartilhados nos bastidores, ela brincou com os fãs: "A vampirinha está pronta".

A noite marcou o primeiro dia de um dos eventos mais aguardados da temporada de verão em Salvador. Xanddy aproveitou o momento para reverenciar suas origens, apostando em um repertório recheado de clássicos do pagode baiano. Em clima de celebração, o cantor também prestou uma homenagem ao samba de roda do Recôncavo Baiano, reforçando a importância das matrizes populares na construção da música da Bahia.

Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy 1 de 12

Além de Ivete Sangalo, o palco da Concha recebeu participações especiais. Mariene de Castro, Edcity e o grupo Filhos de Jorge dividiram os vocais com Xanddy em um encontro com muita música e dança.