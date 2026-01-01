TURISMO

Xanddy, Luciano Huck, Lore Improta e outros: famosos celebram chegada de 2026 em destinos turísticos da Bahia

Vários famosos escolheram a Bahia para a virada do ano

Felipe Sena

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 16:04

Famosos passarm réveillon na Bahia Crédito: Reprodução | Instagram

A Bahia é um dos destinos mais procurados pelos famosos para a virada do ano, e neste ano não foi diferente. O distrito de Trancoso, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, recebeu vários nomes para a chegada de 2026.

Entre os famosos que passaram a virada do ano no local estão Carlinhos Maia, Luciano Huck e Angélica, que viajaram acompanhados dos filhos Joaquim, Benício e Eva. Também estiveram no local Adriane Galisteu e a influenciadora digital Gracyanne Barbosa.

A apresentadora Luciana Gimenez decidiu curtir a virada do ano no distrito de Arraial d’Ajuda, também em Porto Seguro.

Já o nutricionista Daniel Cady passou o réveillon ao lado das filhas gêmeas Helena e Marina, frutos do casamento com a cantora Ivete Sangalo.

O nutricionista publicou uma série de fotos em que aparece com as filhas gêmeas, Helena e Marina, na praia, em frente a uma fogueira. "Que o novo ano chegue trazendo saúde, consciência, simplicidade e mais tempo para o que realmente importa! Que a gente siga cuidando do corpo, da mente, da família, da terra e das relações. Feliz Ano Novo! Que seja leve, verdadeiro e cheio de sentido", escreveu Daniel.

Já Ivete Sangalo, ex-esposa dele e mãe das meninas, estava em cima do palco: a cantora foi a responsável por comandar a contagem regressiva do Réveillon no Festival Virada Salvador, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

A dançarina Carla Perez celebrou a chegada de 2026 ao lado do marido, o cantor Xanddy Harmonia. Na noite de réveillon, Xanddy se apresentou no Festival Virada Salvador e, em seguida, também participou de uma festa privada em Guarajuba, no litoral norte do estado.