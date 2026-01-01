Xanddy, Luciano Huck, Lore Improta e outros: famosos celebram chegada de 2026 em destinos turísticos da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 16:04
A Bahia é um dos destinos mais procurados pelos famosos para a virada do ano, e neste ano não foi diferente. O distrito de Trancoso, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, recebeu vários nomes para a chegada de 2026.
Entre os famosos que passaram a virada do ano no local estão Carlinhos Maia, Luciano Huck e Angélica, que viajaram acompanhados dos filhos Joaquim, Benício e Eva. Também estiveram no local Adriane Galisteu e a influenciadora digital Gracyanne Barbosa.
Réveillon dos famosos
A apresentadora Luciana Gimenez decidiu curtir a virada do ano no distrito de Arraial d’Ajuda, também em Porto Seguro.
Já o nutricionista Daniel Cady passou o réveillon ao lado das filhas gêmeas Helena e Marina, frutos do casamento com a cantora Ivete Sangalo.
O nutricionista publicou uma série de fotos em que aparece com as filhas gêmeas, Helena e Marina, na praia, em frente a uma fogueira. "Que o novo ano chegue trazendo saúde, consciência, simplicidade e mais tempo para o que realmente importa! Que a gente siga cuidando do corpo, da mente, da família, da terra e das relações. Feliz Ano Novo! Que seja leve, verdadeiro e cheio de sentido", escreveu Daniel.
Já Ivete Sangalo, ex-esposa dele e mãe das meninas, estava em cima do palco: a cantora foi a responsável por comandar a contagem regressiva do Réveillon no Festival Virada Salvador, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.
A dançarina Carla Perez celebrou a chegada de 2026 ao lado do marido, o cantor Xanddy Harmonia. Na noite de réveillon, Xanddy se apresentou no Festival Virada Salvador e, em seguida, também participou de uma festa privada em Guarajuba, no litoral norte do estado.
Lore Improta também compartilhou registros da virada. A dançarina e influenciadora publicou uma foto com a filha Liz e familiares, em uma casa, e mostrou uma chamada de vídeo com o marido, o cantor Léo Santana, que passou o réveillon se apresentando em um navio em alto mar. Em seguida, Lore publicou imagens do show de Ivete Sangalo na Praia do Forte.