Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Daniel Cady passa Réveillon com as filhas e longe de Ivete Sangalo

Nutricionista publicou foto na praia ao lado de Helena e Marina

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 09:02

Réveillon de Daniel Cady com Helena e Marina
Réveillon de Daniel Cady com Helena e Marina Crédito: Reprodução/Instagram

Daniel Cady comemorou a chegada de 2026 em um clima intimista e familiar. O nutricionista publicou uma série de fotos em que aparece com as filhas gêmeas, Helena e Marina, na praia, em frente a uma fogueira. Já Ivete Sangalo, ex-esposa dele e mãe das meninas, estava em cima do palco: a cantora foi a responsável por comandar a contagem regressiva do Réveillon no Festival Virada Salvador, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

"Que o novo ano chegue trazendo saúde, consciência, simplicidade e mais tempo para o que realmente importa! Que a gente siga cuidando do corpo, da mente, da família, da terra e das relações. Feliz Ano Novo! Que seja leve, verdadeiro e cheio de sentido", escreveu Daniel.

Réveillon de Daniel Cady e Ivete Sangalo

Réveillon de Daniel Cady com Helena e Marina por Reprodução/Instagram
Réveillon de Daniel Cady com Helena e Marina por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Festival Virada Salvador por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Festival Virada Salvador por Reprodução/Instagram
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
1 de 9
Réveillon de Daniel Cady com Helena e Marina por Reprodução/Instagram

Ivete, aliás, comentou na postagem. Ela escreveu um singelo "Amém", mas demonstrou respeito e sintonia entre os dois, apesar do término. Vários fãs aproveitaram a oportunidade para desejar a reconciliação do ex-casal. "Deus irá restaurar o casamento de vocês pelo poder que há no nome do senhor Jesus Cristo", disse uma pessoa. "A família de vocês é linda, que esse ano venha como uma restauração, amamos vocês", falou outra.

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do casamento de 17 anos há pouco mais de um mês, no dia 27 de novembro. Eles afirmaram que a decisão foi tomada, "de forma conjunta e madura", em respeito à história construída pelos dois. Além das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos, eles também são pais de Marcelo, de 16 anos.

Leia mais

Imagem - Zé Felipe dispara recado direto após término com Ana Castela: 'O que eu odeio é mentira'

Zé Felipe dispara recado direto após término com Ana Castela: 'O que eu odeio é mentira'

Imagem - Quem morre no final de Stranger Things? Entenda o que aconteceu com cada personagem

Quem morre no final de Stranger Things? Entenda o que aconteceu com cada personagem

Imagem - Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web

Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web

Tags:

Ivete Sangalo Famosos Separação Réveillon Daniel Cady

Mais recentes

Imagem - Maria Bethânia inicia 2026 celebrando a despedida da turnê de 60 anos de carreira

Maria Bethânia inicia 2026 celebrando a despedida da turnê de 60 anos de carreira
Imagem - Separados? Post de Tata Estaniecki no Réveillon levanta suspeitas e movimenta a web

Separados? Post de Tata Estaniecki no Réveillon levanta suspeitas e movimenta a web
Imagem - Novo romance? Flagras de Iza com ator global no Réveillon levantam suspeitas de affair

Novo romance? Flagras de Iza com ator global no Réveillon levantam suspeitas de affair

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
01

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história
02

Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história

Imagem - Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai
03

Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
04

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)