Daniel Cady passa Réveillon com as filhas e longe de Ivete Sangalo

Nutricionista publicou foto na praia ao lado de Helena e Marina

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 09:02

Réveillon de Daniel Cady com Helena e Marina Crédito: Reprodução/Instagram

Daniel Cady comemorou a chegada de 2026 em um clima intimista e familiar. O nutricionista publicou uma série de fotos em que aparece com as filhas gêmeas, Helena e Marina, na praia, em frente a uma fogueira. Já Ivete Sangalo, ex-esposa dele e mãe das meninas, estava em cima do palco: a cantora foi a responsável por comandar a contagem regressiva do Réveillon no Festival Virada Salvador, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

"Que o novo ano chegue trazendo saúde, consciência, simplicidade e mais tempo para o que realmente importa! Que a gente siga cuidando do corpo, da mente, da família, da terra e das relações. Feliz Ano Novo! Que seja leve, verdadeiro e cheio de sentido", escreveu Daniel.

Ivete, aliás, comentou na postagem. Ela escreveu um singelo "Amém", mas demonstrou respeito e sintonia entre os dois, apesar do término. Vários fãs aproveitaram a oportunidade para desejar a reconciliação do ex-casal. "Deus irá restaurar o casamento de vocês pelo poder que há no nome do senhor Jesus Cristo", disse uma pessoa. "A família de vocês é linda, que esse ano venha como uma restauração, amamos vocês", falou outra.