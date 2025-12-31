FAMOSOS

Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web

Cantor deixou apenas três publicações no perfil e atitude dividiu opiniões entre seguidores

Heider Sacramento

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 18:45

Antes do anúncio oficial, Ana Castela viveu noite de sofrência e Zé Felipe buscou refúgio no campo Crédito: Reprodução

Zé Felipe surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira ao fazer uma verdadeira limpa em seu perfil no Instagram. O artista, que soma mais de 34 milhões de seguidores, arquivou centenas de fotos e vídeos e manteve apenas três publicações visíveis.

As imagens que permaneceram no ar mostram o cantor sozinho e ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do relacionamento anterior com Virginia Fonseca. Todo o restante do conteúdo, incluindo registros profissionais e momentos ao lado de Ana Castela, foi retirado do feed.

Antes da mudança, o perfil de Zé Felipe reunia mais de mil publicações. A decisão, tomada dois dias após o anúncio oficial do término, rapidamente repercutiu na internet e virou motivo de comentários irônicos. Entre as reações, seguidores questionaram a necessidade da atitude e chegaram a debochar da escolha do cantor.

O fim do namoro com Ana Castela foi confirmado na última segunda-feira. Na ocasião, Zé Felipe afirmou que a decisão partiu de comum acordo e que, apesar do carinho, os dois optaram por seguir caminhos diferentes.

Dias antes da separação, o cantor também chamou atenção ao falar publicamente sobre a relação com Virginia Fonseca após o divórcio. Em entrevista, ele destacou que mantém uma convivência respeitosa com a influenciadora e que os dois seguem alinhados na criação dos filhos, conciliando agendas e compromissos profissionais.