Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web

Heider Sacramento
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 18:45
Zé Felipe surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira ao fazer uma verdadeira limpa em seu perfil no Instagram. O artista, que soma mais de 34 milhões de seguidores, arquivou centenas de fotos e vídeos e manteve apenas três publicações visíveis.
As imagens que permaneceram no ar mostram o cantor sozinho e ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do relacionamento anterior com Virginia Fonseca. Todo o restante do conteúdo, incluindo registros profissionais e momentos ao lado de Ana Castela, foi retirado do feed.
Zé Felipe e Ana Castela
Antes da mudança, o perfil de Zé Felipe reunia mais de mil publicações. A decisão, tomada dois dias após o anúncio oficial do término, rapidamente repercutiu na internet e virou motivo de comentários irônicos. Entre as reações, seguidores questionaram a necessidade da atitude e chegaram a debochar da escolha do cantor.
O fim do namoro com Ana Castela foi confirmado na última segunda-feira. Na ocasião, Zé Felipe afirmou que a decisão partiu de comum acordo e que, apesar do carinho, os dois optaram por seguir caminhos diferentes.
Dias antes da separação, o cantor também chamou atenção ao falar publicamente sobre a relação com Virginia Fonseca após o divórcio. Em entrevista, ele destacou que mantém uma convivência respeitosa com a influenciadora e que os dois seguem alinhados na criação dos filhos, conciliando agendas e compromissos profissionais.
Mesmo em meio às especulações e à repercussão nas redes, Zé Felipe encerra o ano sob os holofotes, com a vida pessoal novamente no centro das atenções e cada movimento acompanhado de perto pelo público.