Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web

Cantor deixou apenas três publicações no perfil e atitude dividiu opiniões entre seguidores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 18:45

Antes do anúncio oficial, Ana Castela viveu noite de sofrência e Zé Felipe buscou refúgio no campo
Antes do anúncio oficial, Ana Castela viveu noite de sofrência e Zé Felipe buscou refúgio no campo Crédito: Reprodução

Zé Felipe surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira ao fazer uma verdadeira limpa em seu perfil no Instagram. O artista, que soma mais de 34 milhões de seguidores, arquivou centenas de fotos e vídeos e manteve apenas três publicações visíveis.

As imagens que permaneceram no ar mostram o cantor sozinho e ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do relacionamento anterior com Virginia Fonseca. Todo o restante do conteúdo, incluindo registros profissionais e momentos ao lado de Ana Castela, foi retirado do feed.

Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe se declara para Ana Castela por Reprodução / Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @letaccilo
1 de 17
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram

Antes da mudança, o perfil de Zé Felipe reunia mais de mil publicações. A decisão, tomada dois dias após o anúncio oficial do término, rapidamente repercutiu na internet e virou motivo de comentários irônicos. Entre as reações, seguidores questionaram a necessidade da atitude e chegaram a debochar da escolha do cantor.

O fim do namoro com Ana Castela foi confirmado na última segunda-feira. Na ocasião, Zé Felipe afirmou que a decisão partiu de comum acordo e que, apesar do carinho, os dois optaram por seguir caminhos diferentes.

Dias antes da separação, o cantor também chamou atenção ao falar publicamente sobre a relação com Virginia Fonseca após o divórcio. Em entrevista, ele destacou que mantém uma convivência respeitosa com a influenciadora e que os dois seguem alinhados na criação dos filhos, conciliando agendas e compromissos profissionais.

Mesmo em meio às especulações e à repercussão nas redes, Zé Felipe encerra o ano sob os holofotes, com a vida pessoal novamente no centro das atenções e cada movimento acompanhado de perto pelo público.

Leia mais

Imagem - Li Martins desabafa sobre 2025 após morte de JP Mantovani e fala em dor e aprendizado

Li Martins desabafa sobre 2025 após morte de JP Mantovani e fala em dor e aprendizado

Imagem - Mariana Rios encanta ao divulgar fotos inéditas com o filho e celebrar primeiros dias juntos

Mariana Rios encanta ao divulgar fotos inéditas com o filho e celebrar primeiros dias juntos

Imagem - Belo comenta reencontro com Viviane Araújo em Três Graças e afasta especulações

Belo comenta reencontro com Viviane Araújo em Três Graças e afasta especulações

Mais recentes

Imagem - Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)

Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)
Imagem - Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim
Imagem - Virginia, Carlinhos Maia, Thaila Ayala e outros: saiba onde famosos vão passar o Réveillon

Virginia, Carlinhos Maia, Thaila Ayala e outros: saiba onde famosos vão passar o Réveillon

MAIS LIDAS

Imagem - O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado
01

O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
02

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano
03

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Imagem - É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026
04

É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026