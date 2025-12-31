NOVELA DAS 9

Belo comenta reencontro com Viviane Araújo em Três Graças e afasta especulações

Cantor celebra nova fase artística e garante que parceria com ex-esposa será apenas profissional

Heider Sacramento

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 15:53

Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007 Crédito: Reprodução

Belo inicia 2026 com agenda cheia e novos desafios na atuação. O cantor terá uma maratona de shows na virada do ano, passando por São Paulo e Rio de Janeiro, incluindo apresentações na Avenida Paulista, Réveillon de Copacabana com Alcione e na Lagoa Rodrigo de Freitas, ao lado da namorada Rayane Figliuzzi.

Em janeiro, Belo grava suas primeiras cenas em Três Graças, ao lado da ex-esposa Viviane Araújo, despertando curiosidade do público sobre o reencontro profissional. O cantor explicou que a parceria será totalmente artística. "A internet acaba criando muitas especulações porque a Viviane é minha ex, mas o nosso encontro é totalmente profissional", afirmou.

Ele ainda destacou: "Ela é atriz, eu também estou atuando, e acredito que será um momento muito bonito para o Misael. Vai ser especial para a história e para todos nós".