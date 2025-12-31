Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três Graças: Gerluce se choca ao descobrir que Raul é pai da filha de Joélly

Protagonista da novela das 21h enfrenta surpresa ao saber da paternidade de Raul e reage em choque

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:49

Gerluce se choca ao descobrir que Raul é pai da filha de Joélly em Três Graças Crédito: Reprodução

Em Três Graças, Gerluce (Sophie Charlotte) finalmente descobre que Raul (Paulo Mendes) é o pai da filha de Joélly (Alana Cabral). A revelação acontece depois que a adolescente conta toda a verdade para Lígia (Dira Paes).

Ao saber que a avó já conhece o segredo, Raul foge de casa e é visto por Gerluce em situação preocupante, andando com pessoas em situação de rua e usando drogas. A protagonista compartilha a situação com Josefa (Arlete Salles) e fica ainda mais abalada ao descobrir que era a única a não saber da verdade, segundo o jornal O Globo.

Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly

De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação
Lígia, doce e resiliente, criou a filha sozinha após ser abandonada por Joaquim (Marcos Palmeira), homem solitário e de comportamento estranho que nunca reconheceu a paternidade. por Divulgação
Inspirada pela mãe, Gerluce cresceu forte e determinada, mas na juventude se envolveu com Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), ex-chefe da facção da comunidade da Chacrinha, em São Paulo. por Divulgação
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Gerluce (Sophie Charlotte), a mãe Lígia (Dira Paes) e a filha Joélly (Alana Cabral) dividem o mesmo destino: a gravidez solo na adolescência por Divulgação
1 de 4
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação

Alana Cabral, intérprete de Joélly, falou à Contigo! sobre a experiência de ser protagonista na novela. "Passa muita coisa na minha cabeça. É muita informação, realização, muita concentração também. É uma oportunidade de ouro pela qual sempre lutei", disse a atriz.

Ela contou ainda sobre a identificação com a personagem. "A Joélly tem um pouco de mim, porque tenho 18 anos. Ela é romântica, esperançosa, forte e determinada. Esse abandono paternal faz com que ela se apaixone por Raul, em um amor quase de Romeu e Julieta. Eles vão amadurecendo juntos, especialmente depois do filho", completou Alana.

Três Graças segue surpreendendo o público com reviravoltas e emoções, e a descoberta de Gerluce promete impactar os próximos capítulos.

Leia mais

Imagem - Dinheiro e boas energias: 5 simpatias para atrair prosperidade em 2026

Dinheiro e boas energias: 5 simpatias para atrair prosperidade em 2026

Imagem - Como é a cobertura de 230 m² de Filipe Ret com estilo minimalista e clima de refúgio urbano

Como é a cobertura de 230 m² de Filipe Ret com estilo minimalista e clima de refúgio urbano

Imagem - Carta O Mundo marca encerramentos e realizações para os signos neste último dia do ano (31 de dezembro)

Carta O Mundo marca encerramentos e realizações para os signos neste último dia do ano (31 de dezembro)

Tags:

Três Graças

Mais recentes

Imagem - Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)

Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)
Imagem - Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web

Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web
Imagem - Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

MAIS LIDAS

Imagem - O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado
01

O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
02

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano
03

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Imagem - É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026
04

É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026