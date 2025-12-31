NOVELA DAS 9

Três Graças: Gerluce se choca ao descobrir que Raul é pai da filha de Joélly

Protagonista da novela das 21h enfrenta surpresa ao saber da paternidade de Raul e reage em choque

Heider Sacramento

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:49

Em Três Graças, Gerluce (Sophie Charlotte) finalmente descobre que Raul (Paulo Mendes) é o pai da filha de Joélly (Alana Cabral). A revelação acontece depois que a adolescente conta toda a verdade para Lígia (Dira Paes).

Ao saber que a avó já conhece o segredo, Raul foge de casa e é visto por Gerluce em situação preocupante, andando com pessoas em situação de rua e usando drogas. A protagonista compartilha a situação com Josefa (Arlete Salles) e fica ainda mais abalada ao descobrir que era a única a não saber da verdade, segundo o jornal O Globo.

Alana Cabral, intérprete de Joélly, falou à Contigo! sobre a experiência de ser protagonista na novela. "Passa muita coisa na minha cabeça. É muita informação, realização, muita concentração também. É uma oportunidade de ouro pela qual sempre lutei", disse a atriz.

Ela contou ainda sobre a identificação com a personagem. "A Joélly tem um pouco de mim, porque tenho 18 anos. Ela é romântica, esperançosa, forte e determinada. Esse abandono paternal faz com que ela se apaixone por Raul, em um amor quase de Romeu e Julieta. Eles vão amadurecendo juntos, especialmente depois do filho", completou Alana.