Dinheiro e boas energias: 5 simpatias para atrair prosperidade em 2026

Rituais simples com canela, lentilha, ervas e cristais prometem abrir caminhos para abundância no novo ano

A virada do ano costuma ser associada a novos começos e à renovação de metas pessoais e financeiras. Para quem acredita na força das energias e da intenção, simpatias de Ano Novo seguem como tradições populares para atrair prosperidade, oportunidades e equilíbrio ao longo dos próximos meses. A seguir, veja cinco rituais simples que podem ser feitos na virada ou nos primeiros dias de 2026.

A simpatia de assoprar canela é uma das mais conhecidas quando o assunto é dinheiro. A especiaria é associada à fartura e à abertura de caminhos. O ritual consiste em colocar um pouco de canela em pó na palma da mão direita, ficar na porta de entrada da casa pelo lado de dentro, mentalizar desejos de prosperidade e soprar a canela para o ambiente, imaginando oportunidades chegando ao longo do ano.

Outra tradição bastante comum é comer lentilha na ceia ou logo após a meia-noite. O grão simboliza riqueza por lembrar pequenas moedas. Há quem faça questão de que seja a primeira refeição do ano, acreditando que o gesto ajuda a atrair sucesso financeiro e estabilidade material.

Para quem gosta de rituais mais simbólicos, escrever desejos também é uma opção. A proposta é anotar em uma folha nove objetivos para 2026, sempre mentalizando cada um como se já tivesse sido realizado. No verso do papel, devem ser listadas nove situações, hábitos ou sentimentos que a pessoa deseja deixar para trás. O papel é queimado com cuidado, e as cinzas são assopradas para fora, simbolizando limpeza energética e renovação.

O banho de prosperidade também aparece entre os rituais mais populares. A mistura leva água, alecrim, hortelã e manjericão, ervas associadas à limpeza espiritual e à abundância. O banho deve ser feito do pescoço para baixo, após o banho higiênico, com foco na mentalização de crescimento financeiro e novas oportunidades.

Já os cristais funcionam como aliados para manter a intenção ao longo do ano. Pedras como pirita, ligada à atração de dinheiro, e água-marinha, associada à clareza e aos desejos, podem ser seguradas durante a virada. Depois, a recomendação é mantê-las em locais estratégicos, como a bolsa, a carteira ou o ambiente de trabalho, como símbolos de foco e prosperidade.