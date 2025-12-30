Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 21:15
A viagem de fim de ano de Viih Tube e Eliezer para celebrar o Ano-Novo em família começou longe do clima tranquilo esperado. O casal viveu uma sequência de contratempos durante o deslocamento para os Estados Unidos ao lado dos filhos Lua, de 2 anos, e Ravi, de 1, e decidiu dividir tudo com os seguidores nas redes sociais.
O maior susto aconteceu logo após a chegada ao país. Eliezer contou que o visto de Lua havia sido cancelado pelas autoridades americanas porque estava vinculado a um passaporte antigo, que constava no sistema como roubado ou perdido. A situação gerou apreensão, mas foi resolvida ainda durante a madrugada, com a liberação temporária para que a criança pudesse permanecer no país.
Viih Tube, Eliezer e os filhos
Além do problema com o visto, a família enfrentou outros imprevistos. A babá que viajaria com eles não conseguiu embarcar e uma das malas foi extraviada justamente a de Lua, que levava itens essenciais. Mesmo assim, Eliezer tratou os contratempos com bom humor e mostrou que o clima de estresse foi sendo substituído por alívio ao longo das horas.
Depois de resolverem as pendências iniciais, Viih Tube e Eliezer confirmaram que já estão em Orlando, na Flórida. O destino foi escolhido para a primeira viagem dos filhos à Disney, que começou com momentos especiais logo na chegada, apesar do início turbulento da jornada.