Bruna Marquezine e Shawn Mendes são flagrados aos beijos em praia de Alagoas

Vídeo do casal no mar em São Miguel dos Milagres viraliza nas redes e rende comentários como "Cena de filme"

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 18:54

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são flagrados aos beijos em praia de Alagoas
Bruna Marquezine e Shawn Mendes são flagrados aos beijos em praia de Alagoas Crédito: Reprodução

A vida amorosa de Bruna Marquezine voltou ao centro das atenções nesta semana após a atriz ser flagrada aos beijos com Shawn Mendes em uma praia paradisíaca de Alagoas. Os dois apareceram juntinhos no mar de São Miguel dos Milagres, em imagens que rapidamente se espalharam pelas redes sociais e alimentaram ainda mais os rumores de romance.

O cantor canadense está no Brasil há semanas e, depois de uma rápida passagem pelo Rio de Janeiro antes do Natal, decidiu curtir os últimos dias de 2025 ao lado da atriz. No vídeo que viralizou, Bruna e Shawn trocam um selinho em clima descontraído, cercados pelo cenário de água cristalina e tranquilidade típica do litoral alagoano.

A repercussão entre os fãs foi imediata. "Tomara que tenham uns 4 filhos", brincou uma internauta. "Cena de filme", comentou outra pessoa. "Tá vendo meninas! Às vezes o nosso amor não está no Brasil, e sim fora dele, acreditem", escreveu uma terceira, resumindo o clima de torcida pelo casal.

Nos últimos meses, a aproximação entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes tem sido acompanhada de perto pelo público. Desde novembro, os dois foram vistos juntos em diferentes ocasiões, incluindo eventos em São Paulo e momentos de lazer no Rio de Janeiro, o que reforçou as especulações sobre um envolvimento mais sério.

O assunto também ganhou espaço fora do país. Veículos internacionais passaram a se referir à atriz como a "namorada brasileira" do cantor, rótulo que ampliou ainda mais a curiosidade em torno da relação. Algumas reportagens chegaram a relembrar antigos relacionamentos de Bruna ao analisar a possibilidade de um novo romance.

Enquanto isso, novos flagrantes e aparições públicas seguem mantendo o casal em evidência. Discretos, Bruna Marquezine e Shawn Mendes ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o status da relação, mas as imagens recentes parecem falar por si.

