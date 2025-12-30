Acesse sua conta
Antes do término vir à tona, Ana Castela teve noite de sofrência e Zé Felipe se refugiu em fazenda

Horas antes de tornarem público o fim do namoro, cantores buscaram apoio de amigos e da família para lidar com a separação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17:39

Antes do anúncio oficial, Ana Castela viveu noite de sofrência e Zé Felipe buscou refúgio no campo
Antes do anúncio oficial, Ana Castela viveu noite de sofrência e Zé Felipe buscou refúgio no campo Crédito: Reprodução

O término de Ana Castela e Zé Felipe pegou os fãs de surpresa, mas, longe dos holofotes, os dois já vinham processando a decisão de forma reservada. Poucas horas antes do anúncio oficial, cada um seguiu um caminho diferente para enfrentar o momento delicado.

Ana Castela escolheu ficar perto dos amigos e teve o que foi definido como uma noite de sofrência. Em registros publicados nas redes, a cantora aparece cantando músicas sertanejas de letras intensas ao lado de amigos, em clima de desabafo e acolhimento. Em outro momento, a boiadeira também soltou a voz com uma canção internacional que fala sobre seguir em frente após o fim de um relacionamento, reforçando o tom emocional da noite.

Já Zé Felipe preferiu o silêncio do campo. O cantor se refugiou na fazenda da família, onde passou o dia ao lado dos pais e de amigos próximos. Em vídeos compartilhados nas redes, ele aparece mais introspectivo no início, mas depois surge reagindo às brincadeiras e tentando manter o clima leve.

Anúncio do termino publicado por Zé Felipe Crédito: Reprodução

O namoro, que durou cerca de dois meses, terminou de forma consensual, segundo comunicado divulgado pelos dois artistas. No texto, eles afirmaram que ainda existe carinho e respeito, mas que decidiram seguir caminhos diferentes neste momento da vida.

Apesar da surpresa do público, os bastidores mostram que o fim foi vivido com cuidado, apoio emocional e longe da exposição, antes de ser confirmado oficialmente nas redes sociais.

zé Felipe ana Castela

