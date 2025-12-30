Acesse sua conta
Isabel Veloso apresenta melhora após cirurgia e segue internada na UTI em Curitiba

Pai atualiza quadro de saúde, destaca evolução positiva e reforça fé durante recuperação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:27

Isabel Veloso apresenta evolução no quadro de saúde Crédito: Reprodução

O estado de saúde de Isabel Veloso apresentou avanço nos últimos dias. Internada na UTI de um hospital em Curitiba desde o fim de novembro, a influenciadora teve o quadro atualizado nesta terça-feira (30) pelo pai, Joelson Veloso, que informou evolução positiva após a cirurgia de traqueostomia.

Segundo o familiar, Isabel segue sedada como parte do protocolo médico para permitir que os pulmões se fortaleçam com mais segurança. Apesar disso, os demais sintomas vêm respondendo bem ao tratamento, o que renovou a esperança da família. Em publicação nas redes sociais, Joelson agradeceu as orações recebidas e ressaltou que cada progresso tem sido celebrado.

Isabel está no Hospital Erasto Gaertner desde 26 de novembro, após apresentar excesso de magnésio no sangue. Durante a internação, enfrentou pneumonia e episódios de sangramento no pulmão e no intestino, que já foram controlados pela equipe médica.

Diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, a influenciadora passou por transplante de medula óssea e entrou em remissão. Em 2024, a doença voltou, mas foi estabilizada meses depois. Desde então, Isabel enfrentou novos ciclos de tratamento, incluindo outro transplante realizado em outubro deste ano. As complicações que motivaram a internação em UTI surgiram no mês seguinte.

Enquanto a influenciadora segue em cuidados intensivos, o marido Lucas Borbas comemorou de forma intimista o primeiro aniversário do filho Arthur. Em mensagem emocionada, ele falou sobre fé, amor e esperança em meio ao momento delicado vivido pela família.

Após receber críticas nas redes sociais, Lucas também se manifestou e afirmou que todas as decisões tomadas têm como prioridade o bem-estar do filho, destacando que preservar a alegria da criança também é uma forma de cuidado diante da situação enfrentada.

