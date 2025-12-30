TAROT & ASTROS

Carta A Temperança traz equilíbrio e harmonia aos signos neste penúltimo dia do ano (30 de dezembro)

Tarot indica ajustes emocionais, conciliação e alinhamento antes da virada

Heider Sacramento

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 06:30

Tarot Crédito: Shutterstock

A carta A Temperança rege a energia desta terça-feira e imprime um clima de equilíbrio e moderação. O tarot aponta um momento ideal para ajustar emoções, alinhar expectativas e encontrar o meio-termo em situações que vinham pedindo mais calma e compreensão.

O dia favorece conversas serenas, acordos feitos com maturidade e uma reorganização interna importante antes da chegada do novo ano. A leitura mostra que desacelerar agora ajuda a fechar ciclos com mais consciência e leveza.

