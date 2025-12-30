Carta A Temperança traz equilíbrio e harmonia aos signos neste penúltimo dia do ano (30 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 06:30
A carta A Temperança rege a energia desta terça-feira e imprime um clima de equilíbrio e moderação. O tarot aponta um momento ideal para ajustar emoções, alinhar expectativas e encontrar o meio-termo em situações que vinham pedindo mais calma e compreensão.
O dia favorece conversas serenas, acordos feitos com maturidade e uma reorganização interna importante antes da chegada do novo ano. A leitura mostra que desacelerar agora ajuda a fechar ciclos com mais consciência e leveza.
Tarot
Entre os signos, a vibração atua de forma harmoniosa. Áries desacelera e controla impulsos. Touro estabiliza emoções. Gêmeos encontra harmonia mental. Câncer se equilibra emocionalmente. Leão modera excessos. Virgem ajusta rotinas com cuidado. Libra se sente alinhado. Escorpião busca paz interior. Sagitário encontra seu centro. Capricórnio harmoniza planos futuros. Aquário equilibra ideias e expectativas. Peixes vive um dia de serenidade e bem-estar emocional.