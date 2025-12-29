REBATEU

Marido de Isabel Veloso é criticado por festa para o filho enquanto influenciadora está internada

Lucas Borbas rebateu internautas por comemorar aniversário de 1 ano do menino

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:44

Filho de Isabel Veloso ganha festa de 1 ano Crédito: Reprodução

Filho de Isabel Veloso, Arthur está completando 1 ano nesta segunda-feira (29) e vai ganhar uma festa de aniversário. Marido da influenciadora, Lucas Borbas usou as redes sociais para mostrar detalhes da festa, incluindo parte da decoração. Ele também rebateu as críticas que recebeu por realizar o evento enquanto a mãe do menino está internada na UTI há cerca de 24 dias.

"Tenho recebido algumas opiniões e julgamentos desnecessários. Mas é importante dizer: cada decisão que tomamos nunca é por impulso — é pensada com amor, responsabilidade e, acima de tudo, pelo bem do nosso filho. A Isabel está internada, e isso dói todos os dias. Mesmo assim, escolhemos não deixar que o Arthur carregue esse peso", começou.



"Preservar a alegria dele também é uma forma de cuidado, de amor e de esperança. Quem vive nossa realidade sabe o quanto tudo isso custa emocionalmente. Antes de julgar, tente compreender. Estamos apenas fazendo o melhor que conseguimos, dentro de uma situação muito difícil", completou Lucas.

Pouco antes, ele havia compartilhado uma foto da decoração da festa de aniversário de Arthur. "Enquanto isso as coisas vão tomando forma".

Isabel Veloso está internada no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, no Paraná, desde o dia 27 de novembro, depois de ter uma crise respiratória e precisar ser intubada. Ela chegou a receber alta para o quarto, voltou a respirar sozinha e ficou dependendo apenas da alimentação por sonda. Mas voltou a ser intubada no dia 4 de dezembro, ao apresentar um quadro grave de pneumonia.