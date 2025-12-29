Marido de Isabel Veloso é criticado por festa para o filho enquanto influenciadora está internada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:44
Filho de Isabel Veloso, Arthur está completando 1 ano nesta segunda-feira (29) e vai ganhar uma festa de aniversário. Marido da influenciadora, Lucas Borbas usou as redes sociais para mostrar detalhes da festa, incluindo parte da decoração. Ele também rebateu as críticas que recebeu por realizar o evento enquanto a mãe do menino está internada na UTI há cerca de 24 dias.
"Tenho recebido algumas opiniões e julgamentos desnecessários. Mas é importante dizer: cada decisão que tomamos nunca é por impulso — é pensada com amor, responsabilidade e, acima de tudo, pelo bem do nosso filho. A Isabel está internada, e isso dói todos os dias. Mesmo assim, escolhemos não deixar que o Arthur carregue esse peso", começou.
Isabel Veloso e Lucas Borbas
"Preservar a alegria dele também é uma forma de cuidado, de amor e de esperança. Quem vive nossa realidade sabe o quanto tudo isso custa emocionalmente. Antes de julgar, tente compreender. Estamos apenas fazendo o melhor que conseguimos, dentro de uma situação muito difícil", completou Lucas.
Pouco antes, ele havia compartilhado uma foto da decoração da festa de aniversário de Arthur. "Enquanto isso as coisas vão tomando forma".
Isabel Veloso está internada no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, no Paraná, desde o dia 27 de novembro, depois de ter uma crise respiratória e precisar ser intubada. Ela chegou a receber alta para o quarto, voltou a respirar sozinha e ficou dependendo apenas da alimentação por sonda. Mas voltou a ser intubada no dia 4 de dezembro, ao apresentar um quadro grave de pneumonia.
Na semana passada, a jovem de 19 anos passou por uma traqueostomia, procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia para facilitar a passagem do ar para os pulmões. Vale lembrar que a influenciadora enfrenta uma longa batalha contra um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático, diagnosticado em 2021.