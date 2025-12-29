Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-galã de Malhação voltará a vender cervejas no Réveillon: 'Vou com tudo'

Daniel Erthal vai retomar o ofício dois anos após viralizar nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:02

Daniel Erthal vendendo cerveja nas ruas do Rio de Janeiro
Daniel Erthal vendendo cerveja nas ruas do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Daniel Erthal voltará a vender cervejas no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. Dois anos após viralizar nas redes sociais com o ofício, o ator de 43 anos irá repetir a experiência. Ele percorrerá as ruas do bairro onde mora com seu novo carrinho, comercializando bebidas aos moradores e turistas.

O momento também marcará também a estreia do novo carrinho do ex-galã de "Malhação", já que o antigo havia sido roubado em maio.

Veja por onde andam ex-atores de Malhação

Daniel Erthal reinventou sua vida e passou a trabalhar como vendedor nas praias do Rio por Reprodução
Maxwell Nascimento deixou as novelas para empreender e já vendeu pastéis nas ruas de Santos por Reprodução
Gabriel Falcão trocou as novelas por uma carreira diplomática e atua no Itamaraty.   por Reprodução
Mônica Areal saiu das telas para se tornar delegada da Polícia Civil no Rio de Janeiro   por Reprodução
Cláudio Heinrich segue conciliando a atuação com o trabalho como instrutor de jiu-jitsu por Reprodução
1 de 5
Daniel Erthal reinventou sua vida e passou a trabalhar como vendedor nas praias do Rio por Reprodução

O artista voltou aos holofotes em janeiro de 2024, ao circular como vendedor ambulante de bebidas nas ruas da Zona Sul do Rio de Janeiro e também durante o Carnaval. Ele chegou a ser barrado de vender bebidas no Bloco da Anitta.

Leia mais

Imagem - Previsões de Nostradamus para 2026 incluem tragédia com um famoso

Previsões de Nostradamus para 2026 incluem tragédia com um famoso

Imagem - Indireta para Paolla Oliveira? Diogo Nogueira faz desabafo em show e público vê recado para a ex

Indireta para Paolla Oliveira? Diogo Nogueira faz desabafo em show e público vê recado para a ex

Imagem - Carlinhos Maia mostra detalhes da mansão de luxo onde está hospedado em Trancoso; VEJA

Carlinhos Maia mostra detalhes da mansão de luxo onde está hospedado em Trancoso; VEJA

Tags:

Copacabana 2026 Réveillon Ator de Malhação Malhação Daniel Erthal

Mais recentes

Imagem - Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade

Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade
Imagem - Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família
Imagem - Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)