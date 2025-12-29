Ex-galã de Malhação voltará a vender cervejas no Réveillon: 'Vou com tudo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:02
Daniel Erthal voltará a vender cervejas no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. Dois anos após viralizar nas redes sociais com o ofício, o ator de 43 anos irá repetir a experiência. Ele percorrerá as ruas do bairro onde mora com seu novo carrinho, comercializando bebidas aos moradores e turistas.
O momento também marcará também a estreia do novo carrinho do ex-galã de "Malhação", já que o antigo havia sido roubado em maio.
O artista voltou aos holofotes em janeiro de 2024, ao circular como vendedor ambulante de bebidas nas ruas da Zona Sul do Rio de Janeiro e também durante o Carnaval. Ele chegou a ser barrado de vender bebidas no Bloco da Anitta.