DE NOVO

Ex-galã de Malhação voltará a vender cervejas no Réveillon: 'Vou com tudo'

Daniel Erthal vai retomar o ofício dois anos após viralizar nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:02

Daniel Erthal vendendo cerveja nas ruas do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Daniel Erthal voltará a vender cervejas no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. Dois anos após viralizar nas redes sociais com o ofício, o ator de 43 anos irá repetir a experiência. Ele percorrerá as ruas do bairro onde mora com seu novo carrinho, comercializando bebidas aos moradores e turistas.

O momento também marcará também a estreia do novo carrinho do ex-galã de "Malhação", já que o antigo havia sido roubado em maio.

Veja por onde andam ex-atores de Malhação 1 de 5