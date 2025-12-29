Acesse sua conta
Carlinhos Maia mostra detalhes da mansão de luxo onde está hospedado em Trancoso; VEJA

Influenciador mostrou chegada de helicóptero ao destino paradisíaco na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 09:18

Carlinhos Maia está hospedado em Trancoso
Carlinhos Maia está hospedado em Trancoso Crédito: Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia elegeu o distrito de Trancoso, no extremo sul da Bahia, para passar o Ano Novo. Ele chegou ao local no último domingo (28) e mostrou, nas redes sociais, detalhes da mansão de luxo onde está hospedado. O influenciador fez um tour pelo imóvel, que tem piscina de borda infinita, ampla sala e quartos com varanda.

O alagoano mostrou aos fãs a chegada de helicóptero ao destino turístico famoso, que fica na cidade de Porto Seguro, e, em seguida, exibiu mais detalhes do empreendimento. "Quer dizer que é aqui que eu vou morar esses dias? Sério? É linda a casa. Vou mostrar", disse Carlinhos.

Mansão onde Carlinhos Maia está hospedado em Trancoso

Mansão onde Carlinhos Maia está hospedado em Trancoso por Reprodução/Instagram

O influenciador também contou que decidiu viajar de última hora e se surpreendeu ao encontrar uma casa que considerou perfeita. "Como que achou essa casa de última hora?", brincou, já que faltam apenas três dias para o Réveillon. "Caramba, que sorte, porque quase que eu não vinha. Deu certo. Casa linda".

Pelas imagens, deu para ver a piscina de borda infinita com vista para um quintal, quarto com varanda e até uma equipe para ajudar na cozinha. "Mais bonita ainda pessoalmente. Que chique!", comemorou.

Carlinhos Maia está acompanhado de alguns amigos, incluindo o estudante de medicina Lucas Lobato. Os rumores de um possível romance entre os dois já vinham circulando nas redes sociais e ganharam ainda mais força nos últimos dias. Mas Lucas se manifestou e mandou um recado direto diante da repercussão.

Mansão onde Carlinhos Maia está hospedado em Trancoso

Mansão onde Carlinhos Maia está hospedado em Trancoso por Reprodução/Instagram

O estudante de medicina explicou que o quarto em que está hospedado possui dois pares de chinelo, negando que um deles pertença a Carlinhos.

"Só para esclarecer algumas dúvidas: todos os quartos têm dois pares de chinelo, todos os quartos têm dois bonés. Mas, mais importante do que isso, pô, acabou de passar o Natal, agora é Réveillon, Ano Novo. Desliga um pouquinho essa cabeça, se preocupa um pouco menos com a vida dos outros. Você vai aproveitar, velho! É férias! Vai ver sua família, seus filhos, seus amigos. Sabe? Vai, sei lá, vai viver. Vocês ficam, às vezes, pensando demais na vida dos outros, criando teorias que só fazem sentido na cabeça de vocês, e esquecem de aproveitar a vida real", disparou.

"A gente está aqui aproveitando. Se Deus quiser, vamos aproveitar muito! Isso porque é meu aniversário de hoje para amanhã, dia 29. Então, eu vou aqui, ó, vou me entregar. Enquanto isso, velho, deixa quem vai falar, falar, porque eles vão falar de todo jeito. Se tivesse 10, 5 ou 20 pares de sapato, iam estar falando do mesmo jeito. Então, ó, beijo para vocês. A partir de agora, meu amigo, eu não me reconheço mais", finalizou Lucas.

Luxo Mansão Carlinhos Maia Famosos Trancoso Lucas Lobato

