Torcedor do São Paulo, Caio Castro surge usando camisa do Bahia: 'BBMP'

Ator está em Morro de São Paulo para as festas de fim de ano

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 08:37

Caio Castro com a camisa do Bahia em Morro de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

Caio Castro surpreendeu ao circular por Morro de São Paulo com a camisa do Bahia. Isso porque o ator é conhecido por ser torcedor fanático do São Paulo, sendo visto com frequência nos jogos do clube paulista no estádio do Morumbi. Mas 'virou a casaca' e surgiu com a blusa de outro tricolor, o baiano, pelas ruas do destino paradisíaco, que fica na Ilha de Tinharé, na cidade de Cairu.

"Bora Bahia minha poha", escreveu o galã em uma das fotos publicadas nos Stories do Instagram. Outra imagem mostra ele em uma das praias do local acompanhado da namorada, a atriz Vitória Bohn.

Caio Castro e Vitória Bohn em Morro de São Paulo

O artista chegou ao local na última sexta-feira (26). O casal passará o fim do ano na Mansão Real, da qual Caio é um dos sócios. O empreendimento de alto padrão, localizado na Terceira Praia, foi idealizado pelo ator em parceria com o empresário Zeca Ribeiro e comporta até 23 hóspedes.